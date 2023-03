Adieu Paris, José Mourinho refuse le PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir est flou concernant le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, même si Nasser Al-Khelaifi semble encore vouloir compter sur Christophe Galtier. En attendant, il y a un candidat en moins au poste.

C’est un grand titre qui barre la Une du Corriere dello Sport ce mercredi, « Mou resta », et il n’y a pas besoin de connaître les secrets de la langue italienne pour comprendre que José Mourinho a décidé de rester entraîneur de l’AS Rome la saison prochaine, le média sportif transalpin précisant que le technicien portugais a « refusé le PSG et la Premier League. » Ivan Zazzaroni, le journaliste qui dévoile la décision du Special One, précise que Mourinho a finalement été convaincu que le bon choix pour lui était de respecter son contrat avec le club de la capitale italienne jusqu’en 2024. S’il penchait déjà pour ce choix avant la trêve internationale, l’entraîneur romain, qui était à Londres pendant l’essentiel de cette période, est désormais décidé à continuer en Serie A.

La Roma adore Mourinho et c’est réciproque

Il est vrai qu’actuellement la Roma va très bien puisqu’après avoir gagné sous ses ordres l’Europa Conference League l’été dernier, les Giallorossi sont actuellement toujours en course en Europa League et cinquième de Serie A à seulement un point de l’AC Milan, pouvant rêver de Ligue des champions la saison prochaine. Face à cela, la perspective de rejoindre le Paris Saint-Germain n’a clairement pas emballé un José Mourinho qui faisait pourtant figure de favori à la succession de Christophe Galtier, si l’on met de côté ce qui ressemble à un fantasme, à savoir la venue de Zinedine Zidane. De même, le Special One, limogé par Tottenham en 2021, aurait également refusé une offre pour un come-back en Premier League, préférant la Dolce Vita italienne à la grisaille anglaise. Et Il Romanista, autre média romain, précise que les négociations pour prolonger le contrat de Mourino devraient même rapidement débuter.

Pour Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, qui sont évidemment informés que la piste Mourinho n'est plus vraiment crédible, les choix commencent à sérieusement se réduire, les champions de France payant peut-être là une gestion sportive désastreuse, qui fait de plus en plus passer le PSG pour un club totalement ingérable dans toute l'Europe. Et si l'on met de côté le cas Zinedine Zidane, annoncé à peu près chaque année comme proche de Paris, les pistes sont désormais très limitées. Le salut pourrait cependant venir d'Italie puisque depuis quelques jours Antonio Conte est libre, Tottenham l'ayant limogé, mais compte tenu du caractère très volcanique de l'entraîneur italien, on voit mal comment le Qatar pourrait accepter de lui confier un vestiaire que Conte peut dynamiter rapidement s'il voit que cela glande un peu trop. Alors, à ce stade de la saison, l'hypothèse de voir Christophe Galtier rester un an de plus prend du volume, même si pour cela il faut évidemment que Paris finisse champion de France. Sinon il passera évidemment à la trappe.