Achraf Hakimi, l'énorme surprise du Ballon d'Or 2025

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Au beau milieu des débats concernant le joueur qui mérite le plus le Ballon d'Or 2025, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé sont ceux qui font le plus couler d'encre. Derrière eux, Achraf Hakimi n'a pas dit son dernier mot.

La saison 2025 du Paris Saint-Germain n'aurait pas pu être aussi réussie sans le regain de forme d'Ousmane Dembélé. Auteur de 33 buts et 13 passes décisives, hors Coupe du monde des clubs, l'ancien joueur du FC Barcelone a mis toutes les chances de son côté pour remporter le prochain Ballon d'Or. Sauf que progressivement, une propagande barcelonaise à l'égard de Lamine Yamal a vu le jour, faisant des deux stars de leur équipe respective les deux ultimes candidats au Graal. Deux derniers ? Achraf Hakimi a pourtant lui aussi des arguments imparables qui, dans un monde où le Ballon d'Or ne récompense pas que l'attaquant le plus prolifique, doivent lui permettre de s'asseoir à la table des deux génies.

Achraf Hakimi, le vrai Ballon d'Or 2025 ?

Si tout portait à croire que le Lamine Yamal et Ousmane Dembélé se disputeraient le prochain Ballon d'Or, Achraf Hakimi pourrait bien être l'énorme surprise du classement. Comme l'indique Eurosport, le latéral droit du PSG a un nombre importants d'arguments qui plaident en sa faveur. Lui aussi a remporté tous les trophées collectifs parisiens cette saison. Mais, le Marocain est en train de réinventer son poste. Dans le couloir droit, il était coutume de longer la ligne de manière excentrée. Hakimi, lui, se projette aussi bien vers l'avant que dans la diagonale intérieure. Au point de se muer en véritable attaquant de manière régulière.

Et s'il faut parler chiffres, on ne peut pas passer à travers le fait qu'Achraf Hakimi ait inscrit 11 buts et délivré 15 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues depuis le coup d'envoi de la saison 2024-2025, laquelle se terminera avec la Coupe du monde des clubs, où, là aussi, il excelle. L'histoire n'a encore jamais sacré un défenseur latéral. Roberto Carlos, deuxième en 2002, est celui qui s'est le plus rapproché du trophée. Mais ce que montre à chaque match Achraf Hakimi est une raison de croire qu'il est un joueur brillant, un « latéral total » et un prétendant sérieux au Ballon d'Or 2025.