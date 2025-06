Acherchour craint une énorme boulette du PSG

Dans : PSG.

Le PSG va devoir trancher rapidement pour son futur gardien. Aucune prolongation en vue pour Donnarumma, et Paris pourrait perdre très gros.

Toujours difficile de toucher à un effectif qui vient de tout remporter sur son passage. Pourtant, l’expérience le démontre, ne pas se renouveler rend parfois impossible de conserver des titres majeurs. Le PSG se trouve donc à un carrefour cet été, alors qu’il a l’énorme avantage de posséder un effectif jeune, et donc loin d’être repu, et des joueurs sous contrat sur le long terme. Toutefois, un dossier stagne, c’est celui de Gianluigi Donnarumma. Si Paris attend un moment calme dans l’été pour discuter d’une prolongation, cela semble impossible avec la Coupe du monde des clubs qui débute. Mais surtout, l’offre de prolongation effectuée par le PSG a été revue à la baisse au niveau du salaire, ce qui a provoqué le refus de l’Italien.

Le PSG va penser sur Chevalier

Impossible de savoir s’il s’agit d’une stratégie des dirigeants parisiens pour forcer Donnarumma à partir, ou s’il s’agit d’une nouvelle politique visant à réduire un peu la masse salariale. Mais il est toutefois bien connu que Luis Enrique n’es pas un grand fan du gardien italien, malgré ses performances impeccables dans la dernière ligne droite de la Ligue des Champions. Le PSG a en tout cas tout prévu, et envisage de foncer sur Lucas Chevalier si jamais Donnarumma devait filer. Et pourtant, cette stratégie ne tient pas debout selon Walid Acherchour.

Le consultant l’a confié sur RMC, le PSG sait ce qu’il va perdre, mais n’a aucune certitude sur ce qu’il va récupérer. « Je ne vois pas en quoi l’assurance existe que Lucas Chevalier sera plus performant que Gianluigi Donnarumma. À l’instant T, il est peut-être plus complet. Mais être plus complet à Lille et au PSG, ce n’est pas du tout la même chose. Il y aura toujours cette incertitude et ce, même si je pense que Lucas Chevalier est le meilleur gardien français », a livré Acherchour, pour qui la pression sera maximale sur les épaules du gardien lillois s’il venait à remplacer Donnarumma cet été.