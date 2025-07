PSG ‍: Donnarumma contacté par une Dream Team

Dans : PSG.

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma se sont totalement enlisées. Forcément, des clubs européens tournent autour du gardien de but italien, et notamment une formation en passe de réaliser un mercato explosif.

Lié contractuellement avec le PSG jusqu'en 2026, Gigio Donnarumma est un gros caillou dans le mercato des champions d'Europe. Décidé à ne pas revivre un scénario à la Mbappé, qui a quitté libre Paris en fin de contrat, Nasser Al-Khelaifi a demandé à Luis Campos de vendre le portier italien si ce dernier continuait à refuser l'offre salariale transmise par le Paris Saint-Germain, ce qui est actuellement le cas. Dans ce bras de fer à distance, le clan Donnarumma a forcément l'avantage, car ce dernier l'a prouvé dans le passé, il n'hésitera pas à quitter librement le club de la capitale, comme il l'avait fait dans son temps avec l'AC Milan. A l'écoute du marché, les agents de Gianluigi Donnarumma jouent la montre, ce qui a permis à Galatasaray d'entrer dans la danse comme le confirme ce samedi Fanatik.

Ederson encore plus gourmand que Donnarumma

Le club stambouliote visait Ederson, mais le gardien de but de Manchester City serait encore plus gourmand sur le plan salarial que Gianluigi Donnarumma. Au point que les dirigeants de Galatasaray se sont tournés vers les représentants du gardien de but italien du PSG pour savoir quelles étaient ses exigences financières, sachant que Gigio gagne actuellement 850.000 euros par mois au Paris Saint-Germain. Et si à une époque, un club comme Galatasaray ne pouvait pas se permettre de s'aligner sur ce genre de salaire, ce n'est plus le cas. Le club d'Istanbul le prouve en étant proche de faire signer Victor Osimhen, malgré l'appétit féroce d'Aurelio de Laurentiis le patron de Naples. Journaliste italien, Marco Conterio confirmait ces derniers jours que Gianluigi Donnarumma était dans le collimateur de Galatasaray, Et le portier du PSG a déjà eu l'occasion de constater l'enthousiasme des supporters du club turc.

Via les réseaux sociaux, Gianluigi Donnarumma a en effet mis en ligne une vidéo du baptême de son fils, Leo, une fête somptueuse étant organisée sur les hauteurs de Naples. Et ce message du gardien de but italien a rapidement été détourné par les fans de Galatasaray, lesquels ont demandé par centaines à Donnarumma de signer lors de ce mercato. Du côté du Paris Saint-Germain, où l'on connaît l'importance du portier italien dans la victoire cette année en Ligue des champions, on reste à l'écart de tout cela en attendant que ce dernier réponde enfin.