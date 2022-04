Adieu PSG, accord Lewandowski-Barcelone jusqu'en 2025 ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski va probablement quitter le club bavarois. Le buteur polonais a déjà un accord avec le FC Barcelone annonce un journaliste polonais proche de l'attaquant.

Elu meilleur footballeur de l’année 2021 lors des Trophées The Best, et dauphin de Lionel Messi lors du dernier Ballon d’Or, Robert Lewandowski joue probablement ses derniers matchs sous le maillot du Bayern Munich. Après huit ans passés dans le plus grand club allemand, l’avant-centre de 33 ans s’apprête à se lancer dans un dernier challenge. Car à un an de la fin de son contrat avec Munich, les dirigeants du Bayern préfèrent envisager de céder leur star offensive, auteur de 309 buts en Bundesliga et 85 en Ligue des champions et qui, rien que cette saison, en est déjà à 32 buts en championnat et 12 en C1. Tandis que le nom de Robert Lewandowski a été évoqué dans plusieurs grands clubs européens, dont bien évidemment le Paris Saint-Germain où il pouvait remplacer Kylian Mbappé, Sebastian Staszewski, journaliste polonais, affirme lui que Lewandowski a déjà négocié son futur contrat s’il devait quitter le Bayern Munich.

Lewandowski au Barça, à Munich de jouer !

🆕‼‼To prawda! Robert Lewandowski jest po słowie z Barceloną. W otoczeniu @lewy_official słyszę, że porozumienie osiągnięte, wielomilionowy kontrakt miałby być podpisany na 3 lata. Były jeszcze trzy konkretne oferty: PSG, ManCity i Liverpool. Realu nie było. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) April 11, 2022

Rappelant que rien d’officiel n’était signé entre le buteur polonais et le FC Barcelone, Sebastian Staszewski, citant des sources proches de Robert Lewandowski, explique que le joueur a fait son choix et attend désormais de voir la suite des événements. « Robert Lewandowski s'est mis d'accord sur un contrat individuel avec le FC Barcelone. Selon nos informations, la star du Bayern Munich a négocié un contrat de plusieurs millions sur trois ans (...) Outre Barcelone, le Paris Saint-Germain, Manchester City et Liverpool négociaient également avec Lewandowski (...) Cela signifie-t-il que l'attaquant sera au Camp Nou cet été ? Il a un contrat qui dure encore un an avec le Bayern. Les années précédentes, les Allemands n'étaient pas intéressés par des négociations avec, entre autres, le Real Madrid, qui a tenté à plusieurs reprises de faire venir le Polonais en Espagne. Comme on l'entend dans l'environnement de "Lewy", désormais les chances d'un transfert sont bien plus grandes et il est possible que les patrons du Bayern acceptent de se séparer de Lewandowski un an avant la fin du contrat actuel. En même temps, la balle est de leur côté et - s'ils persistent - ils peuvent empêcher le joueur de 33 ans de partir », précise le journaliste du site polonais InteriaSport.