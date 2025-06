A Paris, le bouvelard Haussmann devient le Bld Ousmane

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Des supporters du Paris Saint-Germain ont tenu à rendre hommage à Ousmane Dembélé, candidat au Ballon d'Or, en rebaptisant un célèbre boulevard de la capitale.

Sur plus de 2,5kms, le boulevard Haussman traverse Paris d'Ouest en Est, et c'est dans cette voie que l'on trouve quelques grands magasins. Mais, ce mercredi, des touristes ont probablement été étonnés en voyant que cette rue s'appelait désormais le Boulevard Ousmane avec cette mention : Décrocheur d'étoile 2025. Qu'on se rassure, ce n'est pas Anne Hidalgo, dont on connaît le peu de proximité avec le Paris Saint-Germain, qui a décidé de changer le nom de cette célèbre voie. Ce sont des supporters du PSG qui ont tenu à rendre hommage à l'attaquant parisien après la victoire du club de la capitale en finale de la Ligue des champions. Bien équipés, ces derniers ont posé des autocollants d'un réalisme parfait et l'ont fait savoir via les réseaux sociaux pour que cela soit partagé et donne un petit coup de pouce à Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé Ballon d'Or, la machine est en marche

🔵🔴 On a transformé le boulevard Haussmann en boulevard Ousmane. Donnez de la force les amis. #psg #IciCestParis #BoulevardOusmane pic.twitter.com/2VvCpqlUNv — andria3000 (@andria3000_) June 3, 2025

Car, depuis samedi 23 heures, une petite musique monte du côté du Paris Saint-Germain et de ses supporters, à savoir qu'il faut soutenir Ousmane Dembélé dans la quête du Ballon d'Or. Dimanche soir, au Parc des Princes, DJ Snake a lancé le chant « Ousmane Ballon d’Or », repris en choeur par les fans du PSG, puis lundi par les spectateurs de Roland-Garros lorsque le joueur des champions d'Europe est venu présenter le trophée sur le Central. Auteur de l'action sur le Boulevard Haussmann, Andria3000 a assumé son geste et il a reçu le soutien de très nombreux supporters parisiens, qui espèrent que tout cela va faire le buzz et donner un coup de main à Ousmane Dembélé dans cette bataille pour décrocher en septembre prochain le trophée individuel le plus prestigieux dans le football mondial. Tant pis pour les GPS et ceux qui ne connaissent pas le football.