Dembélé Ballon d'Or, Roland-Garros a voté

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avant de rejoindre l'équipe de France, Ousmane Dembélé a fait un rapide passage sur le court central de Roland-Garros avec le trophée de la Ligue des champions. Le joueur du PSG a été accueilli avec le chant « Dembélé Ballon d’Or ».

Présent la semaine passée au bord des courts en terre battue de la porte d'Auteuil, Ousmane Dembélé était de retour ce lundi, mais cette fois l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain et des Bleus avait avec lui la fameuse coupe aux grandes oreilles. Sous le regard de Nasser Al-Khelaifi, dont on connaît la passion pour le tennis, Ousmane Dembélé est venu présenter le trophée aux spectateurs, et à cette occasion, le chant entendu dimanche soir au Parc des Princes « Dembélé Ballon d’Or » a encore une fois été entonné par les fans de tennis.

#RolandGarros | 🤩 Ousmane Dembélé ramène la Ligue des Champions au milieu du Central ! Quelle image !



📺 Le direct : https://t.co/3shIEFBHIQ pic.twitter.com/gZxCNaEMdx — francetvsport (@francetvsport) June 2, 2025

Alors que le Ballon d'Or ne sera attribué qu'en septembre, le Paris Saint-Germain met le paquet pour que son joueur soit l'heureux élu, lui qui a été désigné joueur de la saison en Ligue des champions par un panel désigné par l'UEFA. Et en attendant, interrogé par l'animateur des Internationaux de France, Ousmane Dembélé a rappelé que cette victoire face à l'Inter devait beaucoup au sens du collectif désormais devenu la norme au PSG contrairement à avant. Un petit tacle glissé à destination d'un autre candidat au Ballon d'Or évoluant en Espagne.