80 ME pour Skriniar, l’Inter chauffe le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En pleine discussion avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Milan Skriniar, l’Inter Milan ne s’oppose absolument pas au départ du Slovaque. Le club milanais, par l’intermédiaire de son administrateur délégué Giuseppe Marotta, a laissé entendre qu’il était prêt à sacrifier son défenseur central cet été.

Il n’existe toujours aucun accord entre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain. A la recherche d’un renfort pour sa charnière, le club de la capitale a jeté son dévolu sur le Slovaque, quitte à dépenser un montant énorme. Le champion de France a en effet transmis une offre à hauteur de 60 millions d’euros pour le défenseur central de 27 ans. Mais afin de libérer son joueur de sa dernière année de contrat, le récent deuxième de Serie A réclamerait entre 70 et 80 millions d’euros !

Les exigences des Nerazzurri peuvent paraître excessives, à tel point que le Paris Saint-Germain pourrait refuser d’augmenter sa proposition. En effet, le conseiller football Luis Campos travaillerait également sur les pistes menant au Lillois Sven Botman et au Gunner Gabriel. Au vu de sa situation économique, l’Inter Milan a pourtant tout intérêt à trouver un accord avec le club francilien. Ce qui explique peut-être le message adressé par son administrateur délégué Giuseppe Marotta.

L'Inter anticipe le départ de Skriniar

« Si l'on pourrait sacrifier Milan Skriniar ? Selon moi, c'est un marché où il est plus difficile de remplacer un attaquant par rapport à un défenseur, car les premiers cités sont très peu nombreux et exigent des dépenses qui font peur. Ce sera probablement le secteur où l'on sera obligés d'agir, a annoncé le dirigeant sur la Rai. On est en train d'étudier des alternatives au cas où un joueur devait partir. Bremer est un joueur qui ferait du bien à tant de grandes équipes, c'est un joueur sur lequel on a porté toute notre attention. » L’Inter Milan a donc bien l’intention de s’entendre avec le Paris Saint-Germain.