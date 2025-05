60 millions et le Barça vend son prodige au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a envoyé Nasser Al-Khelaïfi négocier la signature de Fermin Lopez, qui représente une possible grosse vente dont le FC Barcelone a besoin. Le PSG rêve de l'Espagnol pour son milieu de terrain.

Luis Enrique et Luis Campos ont tous les deux prolongé au PSG récemment, et si la finale de la Ligue des Champions est dans tous les esprits, les deux compères vont ensuite s’activer pour renforcer encore l’équipe parisienne cet été. Recruter des joueurs talentueux, jeunes et compatibles avec son système de jeu, Luis Enrique a forcément déjà des idées bien précises. Et si en plus, cela se fait chez un grand d’Europe qui a besoin de vendre, toutes les planètes pourraient bien s’aligner rapidement. C’est ainsi que Don Balon affirme que Nasser Al-Khelaïfi s’est rapproché de Joan Laporta récemment afin de lui signifier son intérêt pour Fermin Lopez. Décisif et inspiré face au Real Madrid lors du dernier Clasico, le jeune espagnol n’arrive toutefois pas à être titulaire sous Hansi Flick. Un statut qui pourrait changer s’il signait au PSG.

Le Barça est vendeur en cas de grosse offre

D’autant qu’il faut prendre en compte un élément, c’est que le FC Barcelone a besoin d’argent. C’est pourquoi NAK a proposé 40 millions d’euros au club catalan pour récupérer le milieu de terrain de 22 ans, arrivé au Barça en 2016, alors qu’il n’avait que 13 ans. Champion d’Europe avec la Roja et vainqueur des Jeux Olympiques de Paris 2024, Lopez connait déjà le Parc des Princes comme sa poche, puisqu’il y avait inscrit deux buts en finale des JO face à la France. De son côté, le FC Barcelone n’a pas fermé la porte à un transfert, à condition de recevoir 60 millions d’euros en cash. Une somme au-delà de la valeur marchande du joueur, mais qui a le mérite de rappeler que les Blaugranas sont vendeurs en cas de belle proposition. Il y a quelques mois, Fermin Lopez a néanmoins prolongé son contrat jusqu’en 2029, ce qui lui laisse aussi le choix avant de quitter un club où il rêve de s’imposer.