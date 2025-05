55ME, le PSG gagne une première bataille contre Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a obtenu de la justice l'annulation de la saisie conservatoire de 55 millions sur ses comptes. Une première victoire pour le club de la capitale dans l'affaire qui l'oppose à Kylian Mbappé.

Le 10 avril dernier, les avocats du clan Mbappé avaient organisé une conférence de presse dans un palace parisien afin de faire le point sur le fameux contentieux qui oppose le joueur du Real Madrid à son ancien club. Et à cette occasion, Maître Delphine Verheyden avait révélé que Kylian Mbappé avait demandé et obtenu de la part d'un juge la saisie de 55 millions d'euros sur les comptes du Paris Saint-Germain. Soit le montant total des salaires et des primes réclamés par le champion du monde 2018 au club dirigé par Nasser Al-Khelaifi. Mais, cette saisie n'a évidemment pas laissé le PSG sans aucune réaction, puisque le club de la capitale avait à son tour demandé que cette mesure soit annulée et selon l'Agence France Presse, les arguments du Paris SG ont été entendues.

Le PSG récupère ses 55 millions d'euros

Mbappé veut ses 55 millions, son avocate secoue le PSG https://t.co/raTbo99LV4 pic.twitter.com/G9mn5OcGKs — Foot01.com (@Foot01_com) April 10, 2025

En effet, le juge de l’exécution des peines du Tribunal judiciaire de Paris a décidé ce lundi « la mainlevée des saisies », ce qui est évidemment une petite victoire pour le Paris Saint-Germain, qui estime que c'est au tribunal des prud'hommes et à personne d'autre de décider qui a tort et qui a raison dans ce dossier. Pour argumenter sa défense, l'avocat du PSG avait rappelé que Kylian Mbappé n'avait pas prouvé que son ancien club lui devait cet argent, et surtout le Paris Saint-Germain avait fait savoir qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'il serait un jour, éventuellement, dans l'incapacité de payer ces fameux 55 millions d'euros.

Pour l'instant, le clan Mbappé et le PSG n'ont pas réagi à cette décision de justice qui ne change pas vraiment grand-chose sur le fond du problème. Il faudra attendre que ce dossier passe aux prud’hommes, et cela devrait encore prendre plusieurs mois. Là encore, que ce soit du côté de Kylian Mbappé ou de celui de Nasser Al-Khelaifi, on est persuadé de gagner.