500 euros, l'offre en or pour aider le PSG à enfoncer le Real

Dans le cadre de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a permis à quelques centaines de supporters de profiter d'une offre imbattable pour venir supporter leur équipe. Quelques heureux élus ont témoigné.

En janvier dernier, le Paris Saint-Germain avait lancé une offre défiant toute concurrence en marge du Trophée des champions face à Monaco. Plusieurs centaines de ses plus fidèles supporters avaient pu profiter du vol aller-retour à Doha, avec un diner la veille du match, une nuit à l'hôtel, un petit-déjeuner, des visites touristiques et un billet au stade, le tout pour seulement 100 euros. À l'approche de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs face au Real Madrid, le club francilien a réitéré.

Pour « seulement » 500 euros, un certain nombre de supporters se sont vus offerts le vol aller-retour pour New York, le billet pour la rencontre, l'hôtel, mais aussi le prix des différents transferts pour se rendre au stade et le quitter. En cas de finale, le billet sera là aussi offert. Une offre qui défie toute concurrence, car un séjour aussi long dans la mégalopole américaine coûterait bien plus cher au commun des mortels.

Pour affronter le Real, le PSG invite ses supporters

Cinq ans après, le Real veut se venger du PSG https://t.co/XZgpaDJZjc — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2025

A travers cette offre, le Paris Saint-Germain veut se doter d'un plus grand nombre de ses fans les plus férus. Au MetLife Stadium, le récent vainqueur de la Ligue des champions veut s'assurer un soutien via les chants habituels des ultras parisiens. En quête d'un cinquième titre au bout d'une saison interminable, le PSG aura bien besoin de cela.

Plusieurs fans, dont Benoît, ont d'ailleurs témoigné auprès de RMC Sport après avoir réussi à s'offrir cette aubaine touristique et sportive. « À ce prix-là, c’est vraiment compliqué de ne pas vouloir en profiter. On s'attendait un peu à cette proposition donc on scrutait un peu nos mails. Dès qu’on l’a reçu, on s’est inscrit. Ensuite, on a reçu la confirmation. Dimanche, on a reçu le dernier mail et on a payé. Nos chants face aux supporters non-français ? Je pense que les Américains vont être choqués. Là, il va y avoir pas mal de gens du CUP donc ça va leur faire bizarre je pense (sourire). Rien que sur les chants, ça va leur faire bizarre, ça va claquer ! », a expliqué le membre du CUP. Une chose est sûre : le PSG met tous les moyens de son côté pour assurer le spectacle.