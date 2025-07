50 ME ou rien, le PSG obtient gain de cause

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le dossier Randal Kolo Muani a bien du mal à trouver une fin à cause des exigences particulièrement élevées de la direction du Paris Saint-Germain. Désireuse de poursuivre l'aventure avec lui la saison prochaine, la Juventus doit faire des concessions.

Paris Saint-Germain, Bondy, marché des transferts… non, cette fois, le feuilleton de l'été n'est pas celui de Kylian Mbappé. Parti l'hiver dernier pour trouver du temps de jeu dans un autre club, Randal Kolo Muani quittait la capitale parisienne pour rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Quelques mois plus tard, l'attaquant bondynois a convaincu la direction turinoise de le conserver la saison prochaine. Sauf que cette dernière ne voulait conclure le deal que sous la forme d'une prolongation de son prêt assortie d'une option d'achat abordable. De son côté, le récent vainqueur de la Ligue des champions, ne comptant absolument plus sur son joueur, demande un transfert définitif. Le dossier trainant en longueur, la Juventus a fait un pas en avant et est proche de craquer.

Randal Kolo Muani bientôt transféré ?

PSG : Réunion d'urgence pour Kolo Muani https://t.co/5wPxPmmIM7 — Foot01.com (@Foot01_com) July 13, 2025

Dans les prochaines heures, la Juventus va renouer le contact avec la direction du Paris Saint-Germain pour évoquer la cas Randal Kolo Muani, indique Mirko Di Natale. Le journaliste italien affirme que le club de la Vieille Dame a pour ambition de se rapprocher du plus possible des exigences de la direction parisienne. Cette dernière n'en démord d'ailleurs pas et demande toujours un transfert sec et non un nouveau prêt. Pour la Juventus, il était au départ trop délicat de sortir les quelque 50 millions d'euros demandés dès cet été. Mais avec un marché des attaquants de plus en plus précaire, il n'y aura peut-être pas d'autres occasions de récupérer un buteur de métier lors de ce mercato estival.