Donnarumma et le PSG, le divorce est officiel ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ecarté pour la Supercoupe de l'UEFA contre Tottenham, Gianluigi Donnarumma savait que son aventure au PSG arrivait au bout. Le gardien italien a finalement officialisé la rupture ce mardi soir avec un message d'adieu.

Après 4 ans passés au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma va démarrer une nouvelle aventure la saison prochaine. Avec le transfert de Lucas Chevalier, il ne faisait plus de doute que l'Italien serait contraint de partir dans les prochains jours. Un scénario qui était encore plus clair quand Luis Enrique ne l'a pas convoqué pour la Supercoupe de l'UEFA contre Tottenham mercredi soir. Donnarumma a mis fin aux spéculations ce mardi soir avec un message sans équivoque. Le capitaine de la Nazionale a annoncé son départ ce mardi soir dans un message posté sur Instagram. Il en a profité pour remercier les supporters parisiens et pour attaquer indirectement Luis Enrique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

« Aux supporters spéciaux de Paris. Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes les émotions, des nuits magiques, et de vous, qui m'avez fait sentir chez moi. Merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci, Paris », a t-il écrit en Français, en Italien et en Anglais.