40 millions pour le PSG, merci Manchester United

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Aucun accord en vue avec la Juventus pour le départ de Randal Kolo-Muani, mais cela n'empêche pas le PSG de penser que le départ de l'attaquant français est en bonne voie maintenant que MU a débarqué.

Le Paris Saint-Germain cherche clairement à se défaire de Randal Kolo-Muani, pour qui la Juventus ne veut pas consentir de gros efforts financiers. Après un prêt déjà bien conciliant l’hiver dernier, le PSG se lasse des conditions demandées par la club turinois, qui souhaite un nouveau prêt, et a même du mal à y associer une option d’achat obligatoire. Dans ces conditions, le deal n’avance clairement pas et Luis Campos se tourne vers un autre marché. Il s’agit de la Premier League, où le profil de l’ancien nantais pourrait en effet séduire. C’est le cas à Manchester United, dans un coup de billard à trois bandes qui pourrait convenir à tout le monde.

Hojlund décisif dans le dossier Kolo-Muani

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RKM (@r_kolomuani)

En effet, les Red Devils cherchent un avant-centre, à un poste où l’efficacité a cruellement manqué la saison dernière. Ils pourraient ainsi mettre 40 millions d’euros sur la table afin de récupérer le buteur du PSG, qui a été acheté pour deux fois plus il y a deux ans de cela. Cette arrivée provoquerait une réaction en chaine selon TMW, et permettrait à la Juventus de se positionner sur Rasmus Hojlund, qui n’a pas du tout donné satisfaction malgré les 77 millions d’euros dépensés pour le faire venir en août 2023 également. Le Danois a pourtant brillé en Serie A du côté de Bergame, et donne donc quelques garanties à la Juventus pour abandonner Kolo-Muani et tenter sa chance sur Hojlund.

De quoi satisfaire tout le monde d’autant que, si Manchester United est motivé, les Anglais ont clairement les moyens de mettre 40 millions d’euros sur la table pour avoir l’accord du PSG rapidement. Et cela aurait le mérite de mettre un terme aux interminables discussions avec la Juventus pour l’attaquant français, qui souhaite lui rester dans le Piémont, et attend le feu vert de son club pour cela. En attendant, il va bien devoir reprendre l’entrainement avec le club de la capitale française, histoire de garder la forme et se tenir prêt pour son futur transfert. Le PSG espère bien qu’il sera définitif.