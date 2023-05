30 millions d'euros ou un entrainement, le PSG ne fait pas le poids pour Messi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La présence de Lionel Messi en Arabie saoudite alors que le PSG s’entrainait ce lundi fait l’effet d’une bombe à Paris. L’Argentin a tenté de s’en expliquer avec son club. Sans succès.

A Paris, la défaite à domicile face à Lorient a permis d’accentuer un problème de taille en cette fin de saison. Les joueurs sont clairement démobilisés, à l’image de l’attitude aux entrainements ou après une défaite, ce qui fait penser que la révolte est encore très lointaine malgré le jeu bien timoré qui a été présenté contre Lorient, certes en supériorité numérique pendant la grande partie du match.

Les joueurs surpris par l'attitude de Lionel Messi

Et le départ de Lionel Messi en Arabie saoudite, pour des raisons contractuelles dans la foulée du match contre les Merlus, a même surpris ses coéquipiers qui n’étaient pour la plupart pas au courant que l’Argentin allait faire 13 heures d’avion en deux jours. Surtout que le PSG n’avait pas donné son approbation pour un tel déplacement qui lui faisait manquer l’entraînement de lundi. Au départ, en cas de succès face aux Bretons, les joueurs parisiens auraient eu deux jours de repos, pour reprendre mardi. Mais le résultat de la réception de Lorient étant une défaite, le planning initial n’a pas été changé et l’entrainement était prévu pour tout le monde ce lundi. Sans Lionel Messi. Le champion du monde a fait son choix, assurant qu’il ne pouvait plus reporter ce voyage commercial, et a demandé l’autorisation à son club de zapper une séance, ce qui lui a été refusée assure L'Equipe.

A deux reprises, l’Argentin avait dit non à cette tournée promotionnelle en Arabie saoudite en raison notamment de l’élimination du PSG par le Bayern Munich en Ligue des Champions. En cas de troisième refus, il risquait de perdre son statut d'ambassadeur de l'office de tourisme saoudien signé en 2019, et pour lequel il perçoit 30 millions d'euros par an. Visiblement, un entrainement est moins important, ce qui est assez terrible pour son image alors que son avenir à Paris ou ailleurs n’est pas tranché. Selon L’Equipe, l’entourage du joueur a essayé de convaincre le club francilien qu’un nouveau report de cette mini tournée de 48 heures n’était pas possible, mais bien évidemment, ces arguments n’ont pas été retenus. L'an dernier, il avait aussi filé pendant deux joueurs à Riyad au mois de mai, au coeur d'une fin de saison décevante.

Cet imbroglio pourrait finir de décider le PSG de ne pas vraiment donner suite aux discussions sur la prolongation de Lionel Messi, qui met visiblement en premier lieu son équipe nationale, puis la gestion financière de sa carrière, avant de considérer le Paris SG. En tout cas, son absence à l’entrainement a été remarquée, et a été beaucoup commentée dans l’effectif parisien, pour qui l’explication du partenariat avec l’Arabie Saoudite ne tient bien évidemment pas comme une raison valable pour manquer un entrainement. Surtout dans une période où les résultats sont décevants, et les supporters agacés par des stars qui ne mouillent pas vraiment le maillot pour leur club.