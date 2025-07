250 millions pour Vinicius, l'offre folle du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sur le départ au Real Madrid, Vinicius fait l’objet d’un intérêt prononcé du PSG. Selon la presse espagnole, Paris est prêt à miser sur le Brésilien en faisant de lui le transfert le plus cher de l’histoire.

L’histoire d’amour entre le Real Madrid et Vinicius est sérieusement en train de tourner au vinaigre. Depuis l’arrivée au club de Kylian Mbappé, l’international brésilien a perdu de sa superbe dans la capitale espagnole. Moins à l’aise sur le terrain mais aussi dans le vestiaire, où le Français a de nombreux soutiens, celui qui a frôlé le Ballon d’Or en 2024 est en plus dans une situation contractuelle bancale. En fin de contrat en 2027, il a pour l’instant refusé de prolonger, le Real lui proposant un salaire inférieur à celui de Kylian Mbappé. La situation commence à lasser le club de la Casa Blanca à tel point qu’un départ n’est plus à exclure.

Vinicius se prend une gifle à la boutique du Real https://t.co/ImwKsrM21v — Foot01.com (@Foot01_com) July 15, 2025

Une aubaine pour les grands clubs à la recherche d’un attaquant lors de ce mercato estival. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, où Luis Enrique veut apporter plus de concurrence dans son secteur offensif. C’est ainsi que selon les informations du site spécialisé Madrid-Barcelona.com, le PSG a l’intention de formuler une offre historique au Real Madrid pour un potentiel transfert de l’ailier brésilien de 24 ans. Le média l’affirme, le Paris Saint-Germain est prêt à poser 250 millions d’euros sur la table pour recruter Vinicius. Une information bien sûr à prendre avec des pincettes et qui va demander confirmation, mais Luis Enrique aurait validé auprès de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi le profil du joueur, ailier de formation mais capable de jouer dans toutes les positions en attaque.

Le PSG s'attaque à Vinicius Junior

La vitesse du joueur, sa qualité de dribble et son adresse dans la finition ont convaincu l’entraîneur espagnol, malgré le caractère bien trempé du n°7 du Brésil. Les relations sont fraiches depuis plusieurs années entre le Real et le PSG, mais les deux clubs pourraient mettre de l’eau dans leur vin afin de finaliser un transfert qui arrangerait tout le monde. Vinicius pourrait aussi s’y retrouver financièrement, avec un salaire nettement supérieur à celui proposé par le Real Madrid. Le feuilleton de l’été est lancé et le PSG ne pouvait pas passer à côté, reste à voir quelle en sera l’issue.