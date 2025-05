20 millions pour ce monstre défensif, le PSG en grand danger

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central pour concurrencer Marquinhos, le PSG a flashé sur Cristhian Mosquera. Mais dans ce dossier, le temps presse car le RB Leipzig est proche d’empocher la mise.

A seulement 20 ans, le défenseur espagnol Cristhian Mosquera est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Solide défenseur central, rapide et doté d’une bonne relance, il a notamment tapé dans l’oeil de Luis Campos pour venir concurrencer Marquinhos au Paris Saint-Germain. Le roc du FC Valence n’est pas le seul défenseur ciblé par le club de la capitale, qui s’intéresse aussi à Joel Ordonez du FC Bruges. Mais alors que ces deux joueurs sont jugés compatibles avec la philosophie de jeu de Luis Enrique, un dossier semble déjà se compliquer sérieusement.

Et pour cause, le site Relevo nous apprend que le RB Leipzig est sur le point de rafler la mise et de s’offrir Cristhian Mosquera. Le club allemand a d’ores et déjà envoyé une offre estimée à 20 millions d’euros au FC Valence pour l’international espoirs espagnol. Une proposition qui semble convenir au club de Liga, en proie à de grosses difficultés financières et qui pourrait accepter avec joie une telle rentrée d’argent. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain va revenir en force dans ce dossier en surenchérissant, ou si à la surprise générale, c’est finalement à Leipzig que Mosquera va poursuivre sa carrière.

Tomas Araujo plutôt que Cristhian Mosquera au PSG ?

La réaction du PSG sera d’autant plus surveillée de près que ces dernières heures, un troisième nom est évoqué avec insistance pour la défense centrale, celui de Tomas Araujo. A tel point que selon Foot Mercato, Luis Campos pourrait faire du solide défenseur du Benfica Lisbonne sa nouvelle priorité et cela même si sa clause libératoire se situe à hauteur de 80 millions d’euros. Un prix que le Paris Saint-Germain va tenter de revoir à la baisse, profitant de ses excellentes relations avec le club lisboète.