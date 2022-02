20 millions d’euros pour ce défenseur, le PSG craque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se penche sur un défenseur central prometteur pour la saison prochaine. Il s'agit d'Evan Ndicka, qui brille en Allemagne après avoir été formé en France.

Critiqué pour ses difficultés à vendre, Leonardo ne se démonte pas et cherche toujours à faire le prochain coup qui permettra d’être au centre des louanges à nouveau. Si le directeur sportif parisien peine en effet à se défaire des joueurs à gros contrats qui jouent peu, il continue d’avoir une belle enveloppe pour recruter, même si le PSG a été très sage cet hiver. Leonardo se projette désormais sur l’été prochain, avec déjà un indice de taille en ce qui concerne la défense centrale. Sergio Ramos n’est pour le moment pas un apport fiable, et Mauricio Pochettino ne peut compter que sur Marquinhos et Presnel Kimpembe. Et encore, ce dernier aurait beaucoup de mal à digérer le recrutement de son concurrent espagnol l’été dernier, prenant ça comme un manque de confiance de la part de ses dirigeants.

Evan Ndicka, Francfort compte bien le vendre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @evanndicka

L’idée d’aller chercher un défenseur central d’avenir est désormais plus dans l'esprit de Leonardo. C’est pourquoi Bild révèle que le PSG s’intéresse à Evan Ndicka. Ce central gaucher, formé à l’AJ Auxerre mais qui explose en Allemagne du côté de Francfort, va probablement partir en fin de saison. Le club de Bundesliga voit les intérêts européens se multiplier, et compte faire une belle vente cet été pour renflouer ses caisses. Un prix de 20 millions d’euros est demandé pour le Français de 22 ans, qui plait également aux rivaux londoniens de Tottenham et Arsenal. Le fait qu’il soit gaucher n’est pas anodin, et pourrait ainsi faire de Ndicka une doublure, voire un remplaçant de Kimpembe, pour les années à venir. Le PSG ne compte pas forcément sur Abdou Diallo, qui a failli partir cet hiver et continue à rendre des services, et cherche donc à compléter sa ligne défensive pour la saison prochaine.