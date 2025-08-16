15 millions d’euros avec bonus, le coup de génie du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Et maintenant, le PSG sait vendre ses indésirables. Le club de la capitale va faire une opération plus que correcte avec une formation de Premier League pour un joueur blacklisté par Luis Enrique.

Le Paris SG compte beaucoup sur la fin du mois d’août pour se séparer de ses indésirables. Ils sont nombreux à se chercher un point de chute, et cela a de grandes chances de se décanter une nouvelle fois dans les dernières heures avant le buzzer. Il y a toutefois un joueur qui est sur le point d’être vendu et le PSG ne se plaindra pas de la générosité des clubs anglais. Totalement écarté par Luis Enrique très rapidement après le début de son mandant, Nordi Mukiele n’a quasiment jamais eu sa chance au Paris SG. Le défenseur, capable d’évoluer dans l’axe comme à droite, n’a pas du tout convaincu son entraîneur et a terminé la saison 2023-2024 à l’infirmerie avant d’être prêté à Leverkusen. Sans convaincre en Bundesliga, le joueur révélé à Montpellier se cherchait un nouveau challenge, et l’a trouvé du côté de Sunderland, qui recrute à tour de bras pour essayer de se maintenir en Premier League.

Un package qui peut monter à 15 ME

Les Black Cats ont décidé de mettre le paquet et ont trouvé un accord dont les contours ont été révélés par la radio anglais Team Talk. Le PSG va ainsi récupérer 12 millions d’euros en cash sur ce départ, et 3 millions d’euros en bonus potentiels, principalement liés à l’utilisation de Mukiele mais aussi au maintien de Sunderland en Premier League. De quoi envisager un beau transfert pour un joueur très peu utilisé ces deux dernières années, et qui avait été recruté en provenance de Leipzig pour 12 millions d’euros à l’été 2022. L’opération pourrait donc même être légèrement positive, ce qui est plutôt un bon point pour Luis Campos, habitué à brader ou prêter les joueurs qu’il n’arrive pas à recaser. Le joueur a en tout cas eu le feu vert pour se rendre dans le nord de l’Angleterre et passer sa visite médicale, avant une signature désormais considérée comme très prochaine si tout est bon au niveau médical pour un joueur souvent blessé ces dernières années.