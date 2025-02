140 millions jetés en l’air, le PSG arrête les frais

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG a multiplié les achats au poste de milieu défensif pour tenter de compenser ce départ. C’est peut-être enfin chose faite avec Vitinha, lequel prend de l’épaisseur à ce poste.

Milieu relayeur de formation, Vitinha s’impose doucement mais surement comme la nouvelle sentinelle du Paris Saint-Germain. Installé à ce poste par Luis Enrique depuis plusieurs semaines, l’international portugais donne entière satisfaction à son entraîneur. « Il est unique. Il occupe un poste de pivot vital pour nous. Il ne perd pas le ballon. Il est doué pour les passes, fort physiquement, mentalement, il marque. Il incarne le milieu de terrain parfait » a apprécié l’entraîneur du PSG après la victoire face à Brest lors du play-off aller de la Ligue des Champions.

Pendant près de six ans, le club de la capitale a tenté de combler le départ de Thiago Motta et a peut-être enfin trouvé le joueur idéal pour prendre la succession de l’international italien. Les tentatives ont pourtant été nombreuses et souvent peu fructueuses comme le rappelle L’Equipe dans son édition du jour. « À ce poste exposé de 6, le PSG a longtemps cherché un successeur à Thiago Motta et s'est dispersé dans pas mal de directions (Krychowiak, Lassana Diarra, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Ugarte…) » souligne le quotidien national. Pour ces cinq joueurs, le PSG a dépensé 140 millions d’euros au total, mais en investissant 40 millions d’euros sur Vitinha, le problème a enfin été réglé par Luis Campos.

Vitinha, le « joueur parfait » de Luis Enrique

« Beaucoup de joueurs sont passés après Motta et Vitinha est le joueur dont le PSG avait besoin,. Parce qu'il est un mix des qualités de ces joueurs-là. Et ce que je vois, c'est qu'un PSG avec ou sans Vitinha, ce n'est pas la même chose. Il n'a pas le vice de Motta, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que tu gueules ou que tu mets des coups que tu es un leader. Je sais qu'il est très respecté dans le vestiaire » analyse de son côté Mohamed Sissoko, milieu de terrain passé par le Paris Saint-Germain au début des années qataries. Après des années de tâtonnement, le club parisien tient donc enfin le joueur qui répond aux attentes à ce poste si précieux. Une vraie réussite pour Luis Enrique, enchanté par son milieu de terrain et par la complémentarité notamment affichée entre Vitinha et Joao Neves, l’autre grande trouvaille du PSG au milieu de terrain.