130 ME, le Barça envoie une facture salée au PSG

Par Mehdi Lunay

Malgré sa victoire en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain devra nettement améliorer son effectif cet été. Pour ce faire, Luis Enrique regarde chez son ancien club le FC Barcelone avec deux anciens de la Masia. Mais il faudra payer cher pour les obtenir.

En football, les plus beaux succès peuvent être oubliés dès le lendemain matin. Le Paris Saint-Germain n'échappe pas à la règle. Vainqueurs de la Ligue des champions avec un jeu collectif huilé, les Parisiens ne se contenteront pas de ce triomphe. Ils voudront conserver leur titre européen et poursuivre leur moisson de trophées la saison prochaine. Une exigence extrême qui demande un mercato minutieux. C'est d'autant plus le cas que le PSG n'a pas une équipe infaillible. Plusieurs points faibles doivent être gommés. On pense naturellement à la défense mais Luis Enrique veut aussi densifier son milieu de terrain.

Le duo Lopez-Casado coûtera cher au PSG

Même si le trio Vitinha-Neves-Ruiz a enchanté l'Europe, l'entraîneur espagnol vise le recrutement de deux nouveaux joueurs. Il s'agit de deux jeunes talents du FC Barcelone, le milieu offensif Fermin Lopez (22 ans) et le milieu défensif Marc Casado (21 ans). Paris mise sur le fait que ses cibles ne sont pas assurées d'une place de titulaire au Barça dans les prochains mois. Néanmoins, le club catalan n'a pas l'intention de les laisser filer et demande beaucoup d'argent.

Les statistiques de Fermin Lopez depuis qu’il a rejoint le FC Barcelone.



Meilleur que tous les milieux du PSG. pic.twitter.com/wUZe5pUNEY — l’idéal bees🇸🇳🇦🇷 (@Modoundiaye001) July 8, 2025

Selon le site Telegrafi, la facture totale s'élève à 130 millions d'euros pour le PSG. Auteur de 8 buts et 9 passes décisives la saison passée, Fermin Lopez est mis en vente pour 80 millions d'euros minimum par sa direction, lui qui a par ailleurs une cote très élevée en Premier League. Pour Marc Casado, il faudra débourser 50 millions d'euros pour conclure le transfert. Paris a les reins solides pour assumer ces achats surtout avec son parcours très lucratif en Coupe du monde des clubs. Les Parisiens ne devront toutefois pas attendre, notamment pour Fermin Lopez, car la concurrence n'attendra pas le feu vert du PSG avant de dégainer.