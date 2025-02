100 millions pour Zaïre-Emery, Manchester City à l’attaque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En difficulté comme jamais dans l'ère des Emirats, Manchester City cherche la solution au mercato. Direction le PSG pour se renforcer au milieu de terrain de manière spectaculaire.

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Cela vaut clairement pour Manchester City qui a disputé la quasi intégralité de la saison sans son Ballon d’Or Rodri, victime d’une grave blessure au genou à l’automne. L’Espagnol était le maitre à jouer, le contrôleur du temps chez les Citizens, et son absence a totalement enrayé la machine de Pep Guardiola. Nous sommes en février et la Ligue des Champions est déjà terminée, ce que le technicien catalan n’avait jamais connu de toute son histoire sur un banc de touche. En plus de cela, le titre est à oublier avec 17 points de retard sur Liverpool.

Le PSG n'est pas vendeur, City va insister

Thank you all for your fantastic support throughout our #UCL campaign. You've followed us everywhere 🩵 pic.twitter.com/JjgWI4whaK — Manchester City (@ManCity) February 19, 2025

En dépit du recrutement de dernière seconde de Nico Gonzalez en provenance du FC Porto, Pep Guardiola estime qu’il n’est pas assez pourvu dans l’entrejeu, notamment en terme de joueurs capables de tenir le ballon. Depuis son retour, Ilkay Gundogan n’est plus aussi précieux, et le manager du club anglais a donc décidé de passer à l’action. Selon TransferFeed, il envisage de miser gros sur Warren Zaïre-Emery, qu’il ciblait déjà cet hiver. Le PSG avait repoussé toutes les sollicitations et ce sera surement également le cas l’été prochain. Mais Manchester City est prêt à tester la fermeté du club parisien en allongeant 100 millions d’euros.

Un montant bien supérieur à la valeur marchande du jeune tricolore, estimé à 60 millions d’euros. La volonté est claire pour Manchester City de frapper un très grand coup la saison prochaine pour redevenir une équipe qui fait peur en Europe. Le PSG n’a pas vraiment l’intention d’être le fournisseur du renouveau des Anglais, même si cela signifierait la plus grosse vente de l’histoire du club parisien.