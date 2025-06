100 ME pour Zaïre-Emery, le PSG a trouvé un pigeon

En difficulté au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery reste coté sur le marché anglais. Comme Arsenal, Manchester United s’intéresse au milieu de terrain. Mais l’énorme prix réclamé pour son transfert devrait refroidir les Mancuniens.

A l’heure actuelle, on ne voit pas trop comment Warren Zaïre-Emery pourrait retrouver le onze de Luis Enrique. Le milieu du Paris Saint-Germain ne peut que subir la concurrence des intouchables Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz. Et pour ne rien arranger, le Français ne profite pas de ses apparitions pour mettre le doute dans l’esprit de son entraîneur. Le titi parisien évolue loin de son meilleur niveau. A ce rythme, pas sûr que le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps persiste à l’appeler avant la Coupe du monde 2026.

La trajectoire de Warren Zaïre-Emery n’incite pas à l’optimisme. Mais il faut croire que les Anglais ne voient pas les choses de la même manière. On évoquait récemment un intérêt d’Arsenal pour l’international tricolore. Et maintenant, le journaliste de TEAMtalk Rudy Galetti ajoute Manchester United à la liste de ses admirateurs. Les Red Devils, confrontés au départ libre de Christian Eriksen, et prêts à laisser filer le Brésilien Casemiro, aimeraient renforcer leur entrejeu avec le Parisien de 19 ans. Mais du côté du Paris Saint-Germain, Luis Enrique tient à conserver son milieu sous contrat jusqu’en 2029.

🚨🗣️ Man UTD have asked for info on Warren Zaire‑Emery as they consider several midfield options.



⛔️ PSG have set a very high price and won't budget easily, making any deal challenging for now.



🗞️ All the details on @TEAMtalk ⤵️ pic.twitter.com/mYS4KGYJZN