100 ME pour Barcola, le Bayern répond au PSG

Bientôt affaibli par le départ de Leroy Sané, le Bayern Munich a fait de Bradley Barcola sa priorité. Mais sans surprise, le Paris Saint-Germain refuse de transférer son ailier et oblige le club allemand à se focaliser sur son plan B en Espagne.

Le Paris Saint-Germain n’est pas du genre à vendre ses meilleurs joueurs, et le Bayern Munich en a maintenant la confirmation. Confronté au probable départ libre de Leroy Sané, en partance pour Galatasaray après le Mondial des clubs, le champion d’Allemagne a fait de Bradley Barcola (22 ans) sa priorité. La piste est effectivement alléchante quand on connaît le profil de l’ailier français. Par sa percussion et sa capacité à prendre la profondeur, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais pourrait s’épanouir dans un championnat réputé pour ses espaces.

🚨🆕 Nico #Williams has now signalled to FC Bayern that he can very well imagine a move to Munich. That’s why Eber/Freund are continuing talks with his management. There has also been a meeting.



The release clause is set at €60–65 million. His salary demands are around €20… pic.twitter.com/lRU6e4ry8d