1 milliard d'euros pour Mbappé, le Real Madrid craque !

Par Eric Bethsy

Vexé par le refus de Kylian Mbappé en mai dernier, le Real Madrid a tourné la page, mais n'a pas renoncé. Le président Florentino Pérez compte revenir à la charge pour l’attaquant du Paris Saint-Germain avec un énorme budget.

Kylian Mbappé a encore marqué les esprits, notamment du côté de la capitale espagnole. Son refus de signer au Real Madrid avait provoqué la colère des supporters madrilènes. Mais les performances du Français pendant la Coupe du monde 2022 ont remis tout le monde d’accord et les fans des Merengue sont tombés sous le charme du numéro 10 français, et ne veulent plus brûler son maillot comme ils l'avaient fait en marge de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Pour l’ancien madrilène, Guti, il n’est plus question de boycotter l’attaquant du Paris Saint-Germain. « Comment le Real Madrid peut fermer la porte à un joueur si spectaculaire ? Tu ne peux pas le faire par rapport à ce qu’il peut t’apporter », a lâché l’Espagnol dans l’émission El Chiringuito.

24 🎉🎂

Merci à tous pour vos messages. 🥰 pic.twitter.com/EnMoAqO4Bd — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 20, 2022

« Je crois que n’importe quel club aimerait avoir Kylian Mbappé a poursuivi l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, qui voit bien l'attaquant français du PSG être le joueur idéal pour le club espagnol. Je pense que c’est un joueur fait pour le Real Madrid et s’il veut accomplir tout ce qu’ont accompli Messi et Cristiano, il doit aller au Real, parce qu’il n'accomplira jamais cela au PSG. Le Real Madrid doit déjà essayer de le recruter, dès maintenant. » Apparemment, la Maison Blanche partage l’avis de son ancien international espagnol. La Gazzetta dello Sport affirme en effet que le pensionnaire de Liga va revenir à la charge l’été prochain. Et les Merengue auront les moyens financiers de leurs ambitions.

Le Real Madrid revient en force !

En effet, le Real Madrid préparerait une enveloppe d'un milliard d’euros pour arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ! Ce montant énorme inclurait 630 millions d’euros de salaire sur quatre ans, plus 150 millions d’euros pour le transfert du joueur sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, et enfin une prime à la signature dépassant les 200 millions d'euros. Reste à savoir dans quel état d’esprit se trouve l’international tricolore, au moment où le président Nasser Al-Khelaïfi souhaite bientôt relancer des discussions quant à son avenir. Le début d’un nouveau feuilleton, même si Kylian Mbappé a fait un choix très fort au dernier mercato en disant non à Florentino Perez, ce que personne ou presque n'avait vu venir. Mais depuis la finale contre l'Argentine, le meilleur buteur du Mondial 2022 a renversé la table et même les supporters qui ne l'appréciaient pas, par exemple ceux de l'OM, avouent être sous le charme...au point de souhaiter son départ de Paris pour Madrid, comme on peut le lire sur internet.

Sur mbappe j’ai dit :



-il ne mérite pas le réal Madrid

-sane est plus talentueux que lui

-haaland est meilleur que lui

-II veut des responsabilités mais ils les assument pas



PARDON pic.twitter.com/7ELxdq7w3a — H (@huguesSN) December 20, 2022

« Le seul conseil que je donne à Kylian, avec cette finale tu es entré dans une autre dimension, beaucoup plus qu'en 2018, tu as marqué les esprits et chassé les quelques doutes qui se baladaient ici et là chez certains, maintenant il te faut un costume à la hauteur de ton talent donc .. signe au Real bordel !! », écrit par exemple Vasco 93 sur le site FootMarseille. Mais du côté des supporters parisiens, on pense que malgré cette énorme offre pour Kylian Mbappé, jamais l'Emir du Qatar ne validera cette opération, même si le Mondial est désormais passé. « Les fameux madrilènes qui disaient que le train ne passe pas deux fois retournent déjà les vestes » s'amuse un fan parisien en réaction aux dizaines de supporters madrilènes qui avouent avoir été trop virulents à l'encontre de Mbappé l'été dernier. Le Mondial a visiblement fait chavirer tout le monde.