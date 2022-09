Zagadou à l'OL, le verdict est tombé

Dans : OL.

Par Marc Verti

Ce mardi 13 septembre, une rumeur enfle du côté de l’OL. Dan-Axel Zagadou, ancien défenseur central du Borussia Dortmund serait sur les tablettes de la direction lyonnaise. Pourtant, cette information a récemment été démentie.

Zagadou à l’OL ? C’est la grosse rumeur du jour. Alors que Lyon recherche activement un défenseur central pour renforcer son arrière-garde, RMC Sport a indiqué que le profil du défenseur français passé par le BVB est validé par Jean-Michel Aulas. Le club anglais de West Ham serait également sur le coup et aurait d’ores et déjà formulé une offre de contrat au joueur de 23 ans qui est libre de s'engager où il le souhaite depuis son départ du Borussia Dortmund en juin. Celui qui a disputé 92 matchs avec les Schwarz-Gelben entre 2017 et 2022 n’a joué que 19 rencontres la saison dernière et n’entre pas dans les plans d’Edin Terzić. Si les fans de l’OL pensaient avoir trouvé leur futur roc, ils vont être déçus car Zagadou ne prend finalement pas la direction du club rhodanien.

Zagadou , la fausse rumeur ?

l’OL n’est pas sur zagadou c’est quoi cet emballement soudain — hugo (@hugoguillemet) September 13, 2022

Si désormais tout le monde annonce Zagadou chez les Gones, le journaliste de l’Equipe, Hugo Guillemet dément totalement un intérêt de l’OL auprès du joueur formé au PSG. Toujours est-il que Lyon a besoin d’un défenseur central et va certainement passer à l’action lors du mercato hivernal. Actuellement cinquième de la Ligue 1, l’OL doit impérativement engranger les points pour se qualifier en Coupe d’Europe. Cette saison, pour la deuxième fois depuis 20 ans, Lyon ne dispute aucune campagne européenne. Peter Bosz a choisi de remettre en place l’ADN de l’OL avec les retours de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Aouar est resté, Maxence Caqueret a un nouveau rôle et Rayan Cherki commence à s’imposer comme titulaire au sein de la formation du technicien néerlandais. L’OL vise la C1, mais ce sera finalement sans Zagadou.