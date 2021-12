Xherdan Shaqiri, l'incroyable erreur de l'OL dénoncée en Suisse

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Clairement décevant depuis son arrivée estivale à l’Olympique Lyonnais, Xherdan Shaqiri doit commencer à se poser de sérieuses questions sur son avenir.

Lors du dernier mercato d’été, Xherdan Shaqiri avait quitté Liverpool pour rejoindre le club rhodanien afin de retrouver une place centrale au sein d’un grand club européen. Sauf que pour le moment, ce transfert de six millions d’euros (plus 5 ME de bonus) n’est pas vraiment une réussite. Tout simplement parce que l’attaquant de 30 ans n’a été décisif qu’à deux reprises en 11 matchs, avec un but et une passe décisive en début de saison, et plus rien depuis septembre. Mercredi, lors de la défaite de l’OL contre Reims (1-2), l'international suisse est même resté sur le banc des remplaçants, comme face à Montpellier le week-end d’avant… Autant dire qu’un malaise commence à exister autour de Shaqiri, surtout qu’il est toujours bon avec sa sélection. Mais sans la confiance de Peter Bosz, « XS » ne pourra jamais s’exprimer à son vrai niveau. C’est en tout cas l’avis du consultant et ancien joueur suisse Jérémy Manière.

« Xherdan reste un joueur offensif de qualité »

« Le recrutement de Shaqiri par l'Olympique Lyonnais pose question. Pourtant, l'OL était un club qui nous avait donné l'habitude de réussir ses transferts. Mais là, l'image du club est ternie. Il a fait venir Shaqiri alors même qu'il avait déjà sous contrat Aouar et Paqueta pour le même poste. Or, on connaît les qualités de ces deux derniers joueurs. Alors, comment faire cohabiter ces trois-là ? Paqueta est indiscutable, c'est l'un des plus forts joueurs de Ligue 1 à son poste. Aouar peut prendre le flanc gauche. Il ne reste donc plus que le côté droit pour Shaqiri… Quand il joue à sa place naturelle, celle de meneur de jeu, il s'illustre immédiatement. Ses coups d'œil et sa qualité de passe font de lui un joueur incroyable. Mais le côté droit, où il s'agit de faire des allers-retours et d'alterner travail défensif avec percussion offensive, ce n'est pas pour lui. Xherdan reste un joueur offensif de qualité, qui peut rendre service. Mais il a besoin de temps et de rythme, tout ce dont il n'a pas bénéficié à Liverpool. Peut-être n'est-il pas encore prêt physiquement à fournir cette somme d'efforts. Je reste cependant convaincu qu'il a les capacités pour s'imposer à son poste », a détaillé le consultant de Blue Sports, qui sait que Shaqiri pourrait déjà avoir des envies d’ailleurs en vue du prochain mercato hivernal…