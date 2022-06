West Ham vs OL pour Tete, Lyon va encore perdre ?

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais rêve de conserver Tetê cet été, mais ce sera très compliqué. Le prix est dissuasif, du moins pour Lyon, car West Ham trouve que c’est une très bonne affaire.

Conscient du prix de son ailler brésilien, qu’il souhaite conserver après une demi-saison intéressante, l’Olympique Lyonnais hésite à faire l’investissement pour convaincre le Shakhtar Donetsk de lui céder Tetê. Après avoir fait venir Alexandre Lacazette, les Lyonnais se sont en effet bien renforcés en attaque, et misent désormais sur des départs pour alléger un peu l’équipe qui ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Néanmoins, la possibilité de conserver Tetê est discutée en interne. Le club ukrainien en demande quasiment 25 millions d’euros, ce qui a dans un premier temps provoqué l’arrêt brutal des négociations. Une tactique classique pour faire baisser le prix, même si la manoeuvre n’est pas du tout certaine de réussir.

West Ham ne tique pas devant le prix de Tetê

En effet, Football London affirme que West Ham et son manager David Moyes sont un grand fan du Brésilien, qui a affronté les Hammers en Europa League avec de belles actions à son compteur. Même si au final, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes, avec notamment le succès des Anglais 3-0 au Groupama Stadium. Et cette somme de 25 millions d’euros, qui est considérée comme trop élevée par l’OL, est en revanche vue comme une « belle affaire ». Le niveau d’investissement entre un club de Premier League et une formation de Ligue 1 est abyssal et si Lyon a réussi à récupérer Alexandre Lacazette gratuitement d’Arsenal, ce ne sera pas la même histoire avec un joueur sous la forme d’un transfert. Le club londonien se veut ambitieux pour continuer à lutter face aux grosses écuries, les Hammers ayant réussi à aller chercher une place européenne, en Conférence League, la saison passée.