West Ham revient à Lyon, encore un carton plein en vue ?

Sous contrat jusqu'en 2023, Thiago Mendes pourrait partir de l'OL l'été prochain. En effet, le milieu de terrain bénéficie de la convoitise de plusieurs clubs parmi lesquels Flamengo mais aussi West Ham.

Huitième de Ligue 1 et non-qualifié pour une coupe d'Europe à l'heure actuelle, l'OL risque de vivre un été mouvementé dans le sens des départs. Bruno Guimaraes est déjà parti l'hiver dernier contre un gros chèque de Newcastle. Lucas Paqueta est cité régulièrement dans les informations mercato et un troisième milieu brésilien pourrait même faire ses valises. Arrivé pendant l'été 2019 pour 22 millions d'euros après un exercice de qualité au LOSC, Thiago Mendes n'a pas eu autant de réussite à Lyon. Le milieu brésilien n'a pas toujours été convaincant dans l'entrejeu, reculant même en défense centrale cette saison avec plus ou moins de succès.

En juin prochain, il ne restera plus qu'un an de contrat à Lyon pour Thiago Mendes. Avec les impératifs financiers de l'OL, le Brésilien ne sera pas retenu dans le Rhône et cela tombe bien car des prétendants affluent pour lui. Selon le journaliste brésilien Jorge Nicola, rapatrier Thiago Mendes est un « vieux rêve » de Flamengo. Le club de Rio de Janeiro, finaliste de la dernière Copa Libertadores, en fait l'une de ses priorités pour renforcer un effectif qui compte déjà David Luiz, Filipe Luis ou l'ancien dogue Thiago Maia.

West Ham United are looking to bring £21 million Thiago Mendes to the Premier League after coming up against the Lyon playmaker in Europe, Brazilian journalist Jorge Nicola says on his YouTube channel. pic.twitter.com/aDknQiMy3H