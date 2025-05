Vendre Molenbeek pour sauver l'OL, John Textor est chaud

Dans : OL.

John Textor n'est pas si serein qu'il le dit avant le passage de l'OL devant la DNCG, puisque l'Américain cherche des solutions de plus en plus complexes pour vendre ses parts à Crystal Palace.

A un mois du passage de l’OL devant la DNCG, John Textor a besoin d’une grande rentrée d’argent. L’introduction de sa holding à la bourse de New York est toujours annoncée comme imminente, mais rien n’est officiellement intervenu en ce sens. L’autre possibilité maintes fois évoquée par l’Américain est la vente de ses parts de Crystal Palace, lui qui détient 40 % des actions du club londonien. Là aussi, les effets d’annonce ont été nombreux, mais rien n’évolue de façon concrète chez les bien nommés Eagles. Résultat, ce jeudi, une nouvelle solution est apparue selon les révélations du journaliste belge Sacha Tavolieri. Ce dernier affirme que John Textor pourrait vendre ses parts dans le club de Molenbeek à Steve Parish si jamais cela incite le businessman britannique à récupérer l’ensemble des parts de Crystal Palace. Une vente groupée donc pour favoriser un deal qui ferait sortir John Textor de Palace et de Molenbeek, rendant la multipropriété de Eagle beaucoup plus limitée pour l’occasion.

« En vue des discussions autour de la vente des parts de John Textor à Crystal Palace, il a été envisagé le cas où le propriétaire américain intègre le club bruxellois dans le deal... dans ce cas-là, le RWDM passerait sous la propriété de Steve Parish. Aucun accord n’a encore été conclu en ce sens et des discussions doivent se poursuivre sur le sujet. À suivre », a lancé le journaliste belge, qui révèle tout de même un nouveau virage à 180° qui serait pris par John Textor afin de faire entrer du cash dans la trésorerie de sa holding. Une preuve en tout cas que l’Américain n’est pas si serein qu’il le dit à l’approche du rendez-vous de la DNCG, fixé dans le courant du mois de juin, et qui déterminera l’avenir de l’OL.