Une star anglaise à l’OL, ça va chauffer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL continue d'entretenir de bonnes relations avec Manchester City après le transfert de Rayan Cherki. Pour réaliser un très gros coup au mois de janvier ?

L’Olympique Lyonnais le sait, il va être question d’être malin et bien avisé sur les prochains marchés des transferts, afin de faire face à la situation économique délicate tout en conservant quelques ambitions sportives. Le bon début de saison de l’OL démontre qu’il est possible de concilier les deux, même si les supporters rhodaniens les plus optimistes sont bien obligés de reconnaitre qu’il sera difficile de tenir ce rythme victorieux pendant plusieurs mois. Se renforcer au mois de janvier n’est pas totalement écarté, surtout en cas de bonne affaire. Les bonnes relations avec Manchester City dans le cadre du transfert de Rayan Cherki chez les Sky Blues, permettent d’envisager de piocher dans le copieux effectif de Pep Guardiola.

𝐴𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑖𝑟𝑒 😃 pic.twitter.com/oT6Eo10hyb — Olympique Lyonnais (@OL) September 4, 2025

Selon Goal, c’est une éventualité qui sera toujours de mise en janvier, puisqu’un accord oral existe entre l’OL et Manchester City pour faciliter un prêt ou un transfert si tout le monde y trouve son compte. Le média spécialisé évoque plusieurs pistes, de l’arrière gauche John Wilson-Esbrand à son concurrent Nico O’Reilly. Mais chez les joueurs plus expérimentés, un nom de prestige ressort. Il s’agit de Kalvin Phillips, ancien taulier de Leeds United parti à City pour 50 ME en 2022. Il était alors l’un des cadres de Gareth Southgate chez les Three Lions, avec notamment un Euro 2020 très convaincant.

City et l'OL, le contact est permanent

Tombé en disgrâce, il n’a jamais pu s’imposer chez les Cityzens, et Pep Guardiola l’a envoyé en prêt du côté de West Ham et d’Ipswich ces deux dernières saisons. Il représente selon Goal la tête d’affiche qui fait rêver discrètement l’OL pour le mois de janvier, tant la Ligue 1 a parfois cette capacité à relancer des joueurs qui arrivent à la trentaine et ne parviennent pas à trouver leur voie en Premier League. En tout cas, le média l’affirme, Lyon continue d’entretenir le lien avec Manchester City pour récupérer un joueur en janvier si une belle opportunité se présente. Et avec le calendrier musclé qui se profile, il y aura certainement des déçus à City pour faire le bonheur de l’OL.