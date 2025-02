Un transfert à 90 millions, l'OL sort le champagne

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL, qui alimente toujours l'Europe avec ses jeunes talents, voit la hype autour de Castello Lukeba prendre une intéressante dimension en vue de cet été.

Parmi les premières grosses ventes de l’ère John Textor à l’Olympique Lyonnais, figure clairement le départ de Castello Lukeba à Leipzig. Le défenseur central avait refusé de prolonger à l’Olympique Lyonnais et avait donc été vendu à l’été 2023 au club allemand pour la somme de 34 millions d’euros. Si le RB Leipzig ne brille pas forcément en Europe, les performances de l’international tricolore chez les Espoirs sont remarquées, et vont pouvoir permettre à l’OL de réaliser une deuxième très grosse opération. En effet, le propriétaire américain avait ajouté une clause permettant à Lyon de toucher 20 % sur une éventuelle plus-value lors du futur transfert de Lukeba.

20 % sur la plus-value, le bon plan de l'OL

Nach exakt 7️⃣1️⃣ Tagen zurück in der ersten Elf! 😍



Nach längerer Verletzungspause feierte Verteidiger Castello Jr. #Lukeba gestern beim Heimsieg sein Startelf-Comeback, das er mit einer starken Leistung krönte! ❤️🤍 pic.twitter.com/5pxgD2bs2E — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 10, 2025

A 22 ans, le pur Lyonnais est bien parti pour être l’un des transferts de l’été prochain. Bild annonce que Liverpool, Chelsea et Manchester United sont sur les rangs, alors que le Real Madrid le suit depuis très longtemps. Pour les négociations, cela risque d’être très simple avec le club de Bundesliga, qui a mis une clause libératoire à 90 millions d’euros et entend bien la faire respecter pour dire oui à un transfert. Le joueur est partant pour faire le grand saut cet été, et tout va donc se mettre en place en fonction des offres.

De quoi faire sauter au plafond l’OL, qui a déjà touché 34 millions d’euros avec la vente, mais verrait Leipzig récupérer 56 millions d’euros de plus-value si la clause libératoire de Lukeba était atteinte. De quoi récupérer un peu plus de 11 millions d’euros, et en faire une clause particulièrement rentable, deux ans après la vente du défenseur central formé à l’OL. Un argent qui serait forcément bienvenu, mais sur lequel il faudra compter uniquement si toutes les planètes s’alignent cet été.