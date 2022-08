Un retour à l'OL ? Hors de question pour Gouiri !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A quelques jours de la fin du mercato, l'OL s'est positionné sur Amine Gouiri. Son ancien attaquant se lasse du côté de Nice et envisage un départ. Mais, le club lyonnais ne semble pas être dans ses plans.

Nice vit un début de saison agité, entre résultats décevants et tensions en interne. Un contexte qui pousse Amine Gouiri à envisager un départ au mercato d'autant qu'il estime ne pas bénéficier de la considération qu'il mérite, notamment en terme de salaire. Le moins que l'on puisse dire c'est que le profil de l'international espoir français plaît en France. C'est le cas du Stade Rennais mais aussi de l'OL. Le club rhodanien se verrait bien rapatrier son ancien élève du centre de formation, parti à la fin de l'été 2020. A l'époque, il n'avait pas la confiance de Rudi Garcia, étant barré par la recrue Tino Kadewere.

Gouiri rancunier, il ne reviendra pas à l'OL

Depuis, Gouiri a fait du chemin sur la Côte d'Azur, montrant sa vraie valeur. Il a enchaîné deux saisons à 12 puis 10 buts en Ligue 1, acquérant une réputation dans toute l'Europe. De quoi en faire un titulaire en puissance si jamais il voulait revenir à l'OL. Il pourrait évoluer sur l'aile gauche lyonnaise pour épauler Alexandre Lacazette et Tetê sur le front de l'attaque. Toutefois, ce n'est pas vraiment son souhait.

🚨Info: Amine Gouiri 🇫🇷🇩🇿 et son entourage ne sont pas intéressés par un retour à Lyon.



■ Gouiri 🇫🇷🇩🇿 veut Rennes et l'intérêt est mutuel.

■ Comme révélé il y a 7 jours, Nice est intéressé par Laborde 🇫🇷.



Avec @sebnonda https://t.co/iXz1a7qi06 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 27, 2022

Selon Foot Mercato, Gouiri exclut tout retour dans son club formateur. L'attaquant niçois reste marqué par la fin de son aventure lyonnaise et le manque de confiance de la direction rhodanienne à son égard. Il préfère plutôt l'option rennaise et retrouver des visages qu'il connaît bien, Florian Maurice et Bruno Génésio, qu'il avait connu tous deux...à l'OL. Un échange Laborde-Gouiri est même envisagé entre Bretons et Azuréens. Au grand dam de nombreux supporters lyonnais, Gouiri ne va pas imiter Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso revenus à l'OL cet été.