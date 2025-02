Un multimilliardaire tente d'exfiltrer Cherki de l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL profite de chaque instant avec Rayan Cherki, encore décisif à Montpellier ce dimanche. La Premier League se penche sur son cas avec un club de seconde zone, mais bien riche.

De retour en grande forme avec notamment le come-back impressionnant de David Moyes au poste de manager, Everton est bien parti pour aller chercher un nouveau maintien en Premier League puisque les Toffees ont 13 points d’avance sur Ipswich, le 18e. De quoi faire naître de nouvelles ambitions au sein du club de Liverpool, qui aimerait retrouver le confort de la première partie de tableau, et mise sur un mercato ambitieux pour cela. Cela veut dire clairement regarder à l’Olympique Lyonnais pour une recrue l’été prochain. Cet hiver, Everton a tenté de faire venir Ernest Nuamah, mais s’est heurté à un mur avec John Textor qui n’a pas ouvert la porte à tout le monde après avoir laissé filer Saïd Benrahma. Désormais, c’est un autre joueur offensif de l’OL qui est visé, selon les informations de Pete O’Rourke.

Everton et son nouveau projet pour Cherki ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 McDonald’s (@ligue1mcdonalds)

L’insider dévoile sur le podcast Football Insider que les dirigeants des Toffees ont littéralement craqué pour le talent de Rayan Cherki, et veulent faire du Franco-Algérien leur tête d’affiche pour les années à venir. Avec une offre financière proche de 30 millions d’euros, et jugée comme suffisante pour faire craquer l’OL. Pour le jeune meneur de jeu, qui réalise actuellement sa première saison totalement pleine au plus haut niveau à Lyon, rejoindre Everton n’est pas forcément un rêve sachant qu’il a été courtisé dernièrement par le PSG et par Dortmund. Mais aucun transfert ne s’est concrétisé, alors que son envol en fin de saison ne fait plus aucun doute. Le club de Liverpool est au moins conscient qu’il sera difficile de convaincre Cherki de faire le grand saut, alors qu’il rêve de formations qui disputent la Ligue des Champions. Mais un projet ambitieux et une grosse offre financière, voilà qui pourrait séduire le meneur de jeu, qui sait qu’Everton a récemment été racheté par l’homme d’affaire Dan Friedkin. Ce dernier compte bien mettre des moyens pour renforcer son nouveau club. Pour le racheter, il a déjà lâché 450 millions d’euros, sur les 7 milliards de sa fortune personnelle.