Un milliard au mercato, l'OL a refusé le coup du siècle

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Propriétaire de Chelsea depuis le départ de Roman Abramovich, Todd Boehly dépense sans compter avec les Blues et est en passe de racheter Strasbourg. Le milliardaire américain était pourtant chaud pour reprendre l'OL.

Déjà propriétaire de Chelsea, Todd Boehly ne s'arrête toujours pas de faire des folies financières. Après avoir dépensé 600 millions d'euros en l'espace de six mois, l'homme d'affaires dont la fortune est estimée à 4,5 milliards d'euros selon Forbes est proche de racheter Strasbourg selon les informations du journal The Guardian. Le média britannique affirme que Todd Boehly souhaite s'implanter en Ligue 1 depuis plusieurs années. Si le rachat n'a pas encore été officialisé, tout semble être en bonne voie pour le Racing. Mais avant de jeter son dévolu sur l'Alsace, le président et directeur général d'Eldridge Industries a essayé de s'offrir l'OL. Une information sortie par le site olympique-et-lyonnais qui révèle que Todd Boehly a essayé de devancer John Textor.

Todd Boehly a tenté sa chance avec l'OL, en vain

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Le média rhodanien explique que Todd Boehly qui a également essayé de racheter Sochaux ou les Girondins de Bordeaux, a voulu se placer dans la vente de l'OL. Néanmoins, les négociations entre Jean-Michel Aulas, la famille Seydoux et John Textor étaient trop avancées. Un autre point posait problème à l'époque puisque deux clubs appartenant au même propriétaire ne peuvent pas disputer la même coupe d'Europe. Si l'OL comme Chelsea ont peu de chances de disputer la prochaine Ligue des Champions, les deux clubs ont l'objectif de la disputer tous les ans. Heureusement, dernièrement, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a laissé entendre la possibilité de revoir cette règle. Notamment pour permettre au Qatar de racheter Manchester United et de participer à la C1 avec le PSG. Ainsi, cela va permettre à Todd Boehly de pouvoir jouer la coupe aux grandes oreilles avec Chelsea et non pas l'OL mais bien Strasbourg si le club français parvient à atteindre la prestigieuse compétition.