Un double fiasco pour 40 millions, l'OL pleure

Par Guillaume Conte

Il n'y a pas qu'en défense que Peter Bosz chercher la bonne formule. L'OL se casse les dents depuis que Lucas Paqueta est parti.

Une défaite encourageante, c’est le message qu’essayent de faire passer Peter Bosz et Jean-Michel Aulas après le revers face à Monaco (2-1). Dans le contenu, Lyon était en effet bien présent dans le match, mais le résultat représente une deuxième défaite consécutive, et un sérieux coup de mou pour une équipe qui prétend à une place sur le podium. L’entraineur néerlandais n’arrive pas à trouver la bonne composition, et il sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur ce dimanche face au PSG. En défense, le problème a été pointé du doigt depuis longtemps, mais Peter Bosz est persuadé qu’il a la solution parfaite sous la main en la personne de Thiago Mendes, ce qui fait tout de même lever quelques sourcils à l’OL.

SOS fantômes pour l'après-Paqueta

Mais au milieu de terrain, malgré le bon début de saison de Johann Lepenant et le retour progressif de Corentin Tolisso, la bonne combinaison n’est clairement pas trouvée. Pour palier à cela, le coach lyonnais a tenté des plans B, qui se sont avérés forts décevants, constate Le Progrès ce mardi. Au total, les deux joueurs ont été achetés pour 40 millions d’euros, mais Jeff Reine-Adelaïde et Romain Favre s’avèrent pour le moment incapables d’élever leur niveau de jeu et de prendre la relève d’un OL orphelin de Lucas Paqueta sur le plan de l’apport offensif. Résultat, Peter Bosz continue de bricoler, ce qu’il déteste faire, et a même aligné Maxence Caqueret en pointe haute de son milieu, alors que le jeune lyonnais n’est quasiment jamais décisif offensivement (2 passes décisives en 74 matchs). Il faudra certainement faire beaucoup mieux dimanche face au PSG, si Jean-Michel Aulas veut avoir la bonne surprise espérée. Surtout face à un club parisien qui, même sans Kimpembe, apporte de grosses garanties défensives depuis le début de la saison.