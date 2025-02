Un avion privé pour Cherki, Textor le bloque à Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Courtisé ardemment par le Borussia Dortmund, Rayan Cherki est dépendant de la décision de John Textor, qui a mis les choses au clair à son sujet.

Encore une fois, Rayan Cherki a été l’un des rares à apporter de la qualité dans l’animation offensive lyonnaise ce dimanche soir dans le choc face à l’OM. Une belle passe décisive pour Corentin Tolisso a illustré sa rencontre, même si cela n’a pas suffi pour aller chercher des points au Vélodrome. Néanmoins, l’international espoir français de l'OL fait forcément beaucoup parler en cette dernière journée du mercato. Son avenir pourrait en effet se trouver à Dortmund, qui fait le forcing pour le recruter et pourrait livrer les 22,5 millions d’euros nécessaires à sa venue, dans un accord trouvé avec John Textor pour le libérer en cas de belle offre. Le club allemand a besoin de se relancer, et le nouvel entraineur Niko Kovac est fan du meneur de jeu rhodanien.

Textor le jure, Cherki va rester

🚨❌ Olympique Lyon president John Textor: “Rayan Cherki to Borussia Dortmund? No chance”.



“He’s NOT leaving”, told Canal Plus. pic.twitter.com/0sxYzqfKam — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025

Néanmoins, malgré les rumeurs très fortes en ce sens venant d’Allemagne, plusieurs médias allemands allant même jusqu'à dire que le BVB avait envoyé un avion privé à Lyon, John Textor n’ouvre pas du tout la porte à un tel transfert au dernier jour du mercato. Pourtant, l’OL a fait venir Thiago Almada justement pour compenser un éventuel transfert de Rayan Cherki. Mais, le propriétaire américain a assuré qu’il n’était pas question de vendre un joueur aussi important dans le dernier jour du mercato, traitant les informations allemandes de « fake news » destinées à manipuler le mercato.

La réponse va vite être connue, et les supporters lyonnais ont encore quelques heures à tenir pour savoir la vérité sur l’avenir de leur milieu de terrain. Un départ de Cherki serait tout de même un gros coup dur, car il reste le joueur qui a beaucoup pesé sur le bon début de saison de l’OL depuis la fin de son passage dans le loft. Et à l’heure actuelle, un Lyon sans Cherki n’a pas du tout le même visage, mais on le sait, John Textor est capable de tout lors du mercato.