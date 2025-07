Tyler Morton est chaud, l'OL fait rêver

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En jetant son dévolu sur Tyler Morton (22 ans, Liverpool), l'Olympique Lyonnais assume désormais clairement sa nouvelle politique de recrutement centrée sur les jeunes joueurs à fort potentiel. Et l'OL a de quoi donner envie.

Avec l'encadrement de la masse salariale instauré par la DNCG, l'Olympique Lyonnais ne pourra pas faire de folies cet été. Le club rhodanien doit de toute façon alléger ses finances au risque de connaitre une fin de saison aussi périlleuse que la précédente. Pour éviter de perdre au change qualitativement parlant avec les départs de joueurs importants, la direction lyonnaise doit recruter intelligemment. C'est pour cela que des jeunes pépites à fort potentiel sont ciblées. L'objectif est d'en faire des éléments majeurs de l'effectif, à terme, en investissant beaucoup moins - mais mieux - que par le passé. C'est comme ça qu'est venue l'idée de contacter Liverpool pour Tyler Morton. Le milieu de terrain anglais de 22 ans a tout d'une bonne affaire, alors que la politique de recrutement lyonnaise est désormais clairement orientée vers la jeunesse.

Les Anglais voit la Ligue 1 à la mode

The Times l'a révélé ce jour, l'Olympique Lyonnais est entré en contact avec les Reds pour le recrutement de Tyler Morton et a même fait une première offre non concluante. En fin de contrat dans un an, il sort de plusieurs saisons délicates passées en prêt. Ancien grand espoir de Liverpool, avec qui il a connu de belles heures en Ligue des champions et en Premier League à ses débuts, le milieu britannique vient de réaliser un Euro U21 particulièrement réussi. De quoi redonner de l'élan à sa carrière. L'OL n'est évidemment pas le seul club en lice. On apprend aussi via les informations de la presse anglaise que West Ham suit aussi de près la situation. Ce sera indéniablement le lot des prochaines rumeurs. Mais l'OL possède quelques avantages selon la presse britannique, avec un club qualifié en Coupe d'Europe, avec du temps de jeu à aller chercher plus facilement qu'à Liverpool, et un championnat où les joueurs anglais commencent à prendre leurs marques. Des atouts qui peuvent peser pour aider Morton à faire son choix dans les prochains jours. Mais pour l'instant, les Reds veulent surtout une belle somme.