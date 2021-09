TV : W9 affole les compteurs avec Glasgow-OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

W9 a réalisé une excellente audience avec le match entre l’OL et les Glasgow Rangers, jeudi soir en Ligue Europa (0-2).

La semaine est plutôt belle pour le football français. En effet, aucun des six clubs engagés (Paris, Lille, Monaco, Lyon, Marseille, Rennes) n’a perdu et les audiences sont au beau fixe, preuve que le football provoque toujours un bel engouement. Après la grosse audience de Canal + lors du match Bruges-PSG, c’est W9 qui a affolé les compteurs jeudi soir grâce au match proposé en clair entre les Glasgow Rangers de Steven Gerrard et l’Olympique Lyonnais. 1.300.000 téléspectateurs ont suivi en moyenne la victoire lyonnaise, avec un pic à 1.600.000 de personnes. De beaux chiffres qui ont fait de W9 la troisième chaîne chez les hommes de moins de 50 ans jeudi soir à la télévision.