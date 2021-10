TV, FIFA, argent, Peter Bosz pousse un gros coup de gueule

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Au moment où la saison de l’Olympique Lyonnais peut basculer du bon ou du mauvais côté dans les prochains matchs, Peter Bosz n’est pas content.

L’entraineur de l’OL doit déplorer une équipe encore sur une jambe pour le match de ce samedi face à Monaco. Entre les blessés et les retours tardifs de sélection, l’entraineur néerlandais ne cache pas son mécontentement. Lyon prépare en effet la réception d’un adversaire potentiel dans la course au podium avec un joueur qui doit encore disputer un match dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Brésil affronte l’Uruguayen et Lucas Paqueta devrait être sollicité. Cela n’a plus aucun sens pour Peter Bosz, qui voit ainsi des joueurs revenir la veille d’un match de Ligue 1, et donc être inutilisables en plus d’être fatigués.

La télé décide de tout

🎙 Le coach Peter Bosz avant #OLASM : "@jreineadelaide est de retour dans le groupe. Il ne peut pas encore faire de duels. Il a besoin de progresser. @MDembele_10 sera encore absents quelques semaines. @LucasPaqueta97 ne sera pas dans le groupe si il joue cette nuit." pic.twitter.com/xfUeBrtNPl — Olympique Lyonnais (@OL) October 14, 2021

« Si Lucas Paqueta joue ce soir c’est impossible qu’il joue samedi. Je ne comprends rien à cette organisation. Je parle pour les joueurs, ces gens ne comprennent rien au foot. C’est l’argent qui est le plus important, c’est pas le foot et je ne comprends pas ça. On veut les meilleurs joueurs sur le terrain mais à ce rythme ce n’est pas possible », a déploré Peter Bosz, pour qui les calendriers de la FIFA ne sont tenables avec ces matchs jusqu’au bout de la trêve internationale. Mais le constat est également le même en Europe, où l’UEFA et la LFP ne se soucient guère des cadences. « La semaine prochaine on joue jeudi contre le Sparta puis dimanche contre Nice à 13h. Les deux à l’extérieur, c’est très dur pour les joueurs d’enchaîner les voyages. Ici c’est la télévision qui choisit les matchs et eux ne pensent qu’à eux-mêmes », a fait savoir Peter Bosz, qui a le mérite de ne pas faire dans la langue de bois depuis son arrivée à Lyon. Mais si cela restera surement comme un coup d’épée dans l’eau, l’UEFA ayant plutôt tendance à rajouter des matchs qu’à en enlever. Et de son côté, la LFP a signé sur le long terme pour des matchs du dimanche à 13h00 qui sollicitent souvent des équipes européennes, comme ce fut le cas avant la trêve entre Rennes et le Paris SG.