Transfert OL : Karim Benzema ciblé dès cet été ?

Dans : OL.

Chaque jour, le nom de Karim Benzema est associé à l’Olympique Lyonnais dans l’optique d’un potentiel retour.

Karim Djaziri a relancé les rumeurs au sujet d’un possible retour de Karim Benzema dans la capitale des Gaules la semaine dernière. Depuis, la presse espagnole s’est emparée du sujet et croit possible un come-back de « KB9 » à Lyon dans les prochains mois. A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, le directeur sportif Juninho et le président Jean-Michel Aulas ont d’ailleurs l’intention de tenter leur chance… dès cet été ! Une information à prendre avec des pincettes, mais qui ne serait pas si étonnante que cela dans la mesure où le président de l’OL a fait savoir dans une interview à RMC que si Karim Benzema voulait revenir dans son club de cœur, il ne fallait pas que cela se concrétise trop tard.

Et pour cause, l’attaquant du Real Madrid a déjà 33 ans et l’Olympique Lyonnais ne souhaite pas être perçu comme un club dans lequel on vient en pré-retraite. En clair, si les Gones font l’effort financier d’accueillir Karim Benzema, celui-ci doit être au top de sa forme. Un message limpide confirmé par Jean-Michel Aulas dans l’émission Comme Jamais. « Si c’était possible, évidemment qu’on trouverait des solutions qui permettent de le faire. Ça serait un rêve pour tous nos supporters. Il ne faut pas que ça arrive trop tard. Pourquoi pas. Tout dépend, je pense, des résultats de Madrid. Je préfère ne pas trop y croire pour l’instant ». En toute logique, Jean-Michel Aulas marche sur des œufs dans ce dossier. Il faut dire que les supporters lyonnais, qui vivent une saison magnifique, ne demandent qu’à s’enflammer davantage avec le retour tant attendu de l’enfant prodige…