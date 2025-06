Tout va bien à l'OL, Textor est fou de joie

Dans : OL.

La situation est plus critique que jamais à l’OL et pourtant, John Textor l’affirme : tout est sous contrôle selon celui qui est toujours le boss du club rhodanien, mais peut-être plus pour très longtemps.

La DNCG a frappé fort mardi soir en reléguant l’Olympique Lyonnais en Ligue 2. Une décision qui a immédiatement été contestée par le club rhodanien, lequel a fait appel en espérant se sauver en apportant davantage de garanties financières pour convaincre le gendarme financier du football français. John Textor ne sera peut-être plus là pour convaincre qui que ce soit puisque sa place à la tête de l’OL est plus menacée que jamais. Quoi qu’il en soit, c’est pour l’instant toujours l’Américain qui est aux commandes du navire.

John Textor a négocié avec l’UEFA pour éviter à l’Olympique Lyonnais d’être viré de l’Europa League et a obtenu gain de cause en échange d’une énorme amende : 12,5 millions d’euros plus 37,5 millions restants, qui peuvent être évités si l’OL atteint plusieurs objectifs financiers. Cette négociation a de quoi laisser un goût amer aux supporters lyonnais et pourtant, John Textor s’en est félicité sur son compte Instagram.

John Textor se félicite de l'accord avec l'UEFA

« Félicitations à toute notre équipe et aux communautés de l’OL, car nous avons passé avec succès notre examen de durabilité financière de l’UEFA, et sommes maintenant autorisés à jouer en UEFA Europa League, pour la deuxième année consécutive, après une longue absence » s’est-il enthousiasmé, avant de poursuivre en évoquant un autre combat, celui face à la DNCG. « Bien sûr, cela nécessite encore que nous satisfassions les exigences de la DNCG en France, mais nous sommes financièrement viables et bien préparés pour l’avenir. Nous avons hâte d’aller encore plus loin en UEFA Europa League en 2026 ». Un optimisme auquel les supporters de l’Olympique Lyonnais ne croient plus depuis longtemps.