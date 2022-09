Tottenham, OL, Ndombele confirme sa triste réputation

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Tanguy Ndombele a rejoint Naples cet été dans les dernières heures du mercato. L'international français est arrivé en Italie avec de nombreuses questions autour de lui...

Prêté la saison passée à l'OL, Tanguy Ndombele n'est pas resté dans le Rhône. Le milieu de terrain est retourné à Tottenham mais Antonio Conte n'est pas un fan de son profil. Résultat, les Londoniens ont tout fait pour le voir partir. Chose faite car Ndombele a rejoint Naples dans le cadre d'un autre prêt avec option d'achat. Une option de 30 millions d'euros que le club italien ne devrait jamais lever. Car la situation du joueur de 25 ans reste particulière. Malgré un talent indéniable, Ndombele a du mal à se montrer constant. Pire, son attitude nonchalante sur le terrain mais également en dehors ne convainc pas ses coachs.

Ndombele, l'Italie déjà blasée...

Dans des propos rapportés par Calcio Napoli, Paolo Di Canio, maintenant devenu commentateur en Italie, n'est d'ailleurs pas impressionné par Tanguy Ndombele. Selon lui, le voir réussir à Naples relèverait du miracle : « Je dirai juste une chose : si Spalletti fait un miracle avec lui, je lui tirerais mon chapeau et le féliciterais. Au-delà de ses habitudes, Ndombélé ne veut pas se sacrifier quand il n'a pas le ballon. Ce n'est pas un meneur de jeu. Au mieux, il peut l'être dans un mezzala (Ndlr : un 4-1-3-2). Je ne m'attends pas à ce que Spalletti le fasse marcher sur l'eau, mais s'il le fait au moins nager, ce serait un succès énorme ». Une déclaration forte mais qui montre bien à quel point les observateurs en Italie doutent de la faculté de Ndombele à apporter au Napoli. Cette semaine en Ligue des champions face à Liverpool, le Français est resté toute la rencontre sur le banc. Pourtant, le Napoli menait largement sur le score de 4 buts à 1. Un signal fort envoyé par son coach et son club, qui lui demandent bien plus pour gagner du temps de jeu. A lui de changer sa réputation, chose qui ne sera pas aisée en Italie, et comme c'était déjà le cas en Angleterre.