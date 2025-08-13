Timo Werner à l'OL, Lyon a un plan précis

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Timo Werner a été évoqué il y a quelques jours, mais depuis, la piste menant à la star allemande de Tottenham semble oubliée. A tort, puisque l'OL pourrait se lancer en toute fin de mercato.

« Timo Werner est bien dans le viseur du Stade Rennais. Lyon s’est renseigné, mais impossible à faire pour eux !! ». Le 9 août dernier, Mohamed Toubache-Ter avait lancé une bombe en révélant que l'Olympique Lyonnais avait pensé à l'ailier international allemand des Spurs pour venir renforcer l'effectif de Paulo Fonseca, mais que la page était tournée tant Timo Werner avait des exigences salariales supérieures aux possibilités actuelles de l'OL. Cependant, ce mercredi, FootMercato confirme qu'effectivement le joueur de 29 ans, qui a un an de contrat avec Tottenham, a été proposé aux dirigeants de Lyon lesquels n'ont pas donné suite. Du moins pour l'instant, car selon le média spécialisé, l'Olympique Lyonnais a gardé le dossier Werner sous le coude pour une opération au timing déjà décidé.

L'OL n'a pas renoncé à Timo Werner

L'OL tenté par une star allemande https://t.co/Kq3Cd8i1H7 — Foot01.com (@Foot01_com) August 10, 2025

FM précise que le dossier Timo Werner pourrait tout de même remonter en haut de la pile sur le bureau de Matthieu Louis-Jean en toute fin de mercato. L'OL a d'autres noms à ce poste, mais si en toute fin de mercato, Lyon n'a pas avancé sur le dossier d'un ailier, et si Timo Werner accepte de diviser par trois ou quatre, car il gagne tout de même la coquette somme de 0,9 million d'euros par mois. Un tarif totalement anachronique pour l'Olympique Lyonnais dont la masse salariale a été mise sous surveillance par la DNCG. Il va donc falloir plusieurs facteurs pour que la star de Tottenham et de la Mannschaft rejoigne le club de Michele Kang. Mais dans un mercato atone, impossible n'est pas lyonnais, surtout si Tottenham et Timo Werner acceptent de faire des efforts.