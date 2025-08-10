L'OL tenté par une star allemande

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A l'image de nombreux clubs de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est à l'affût de la moindre piste pour renforcer son effectif à moindre coût. Il lui faut notamment un deuxième attaquant pour suppléer Mikautadze. Les Gones ont donc tenté Timo Werner.

Avec des droits TV en berne, il faut savoir tenter des coups de poker au mercato. C'est encore plus le cas quand on est lourdement endetté comme l'Olympique Lyonnais. Les Gones ont été très inspirés pour le moment avec des renforts inattendus : le milieu tchèque Pavel Sulc, le jeune anglais Tyler Morton ou l'ailier portugais Afonso Moreira. L'OL s'est bien renforcé, à une exception notable. Il lui manque un deuxième attaquant expérimenté pour épauler Georges Mikautadze. Les Lyonnais travaillent sur un transfert et ils ont même tenté d'amener un ancien vainqueur de la Ligue des champions.

Comme Rennes, l'OL a pensé à Werner

Il s'agit de l'attaquant allemand Timo Werner. International à 57 reprises avec la Mannschaft, l'ancien joueur de Chelsea est en perte de vitesse ces dernières années. Revenu à Leipzig, il sort d'un prêt raté à Tottenham. Le club allemand ne devrait pas lui faire plus confiance cette saison. Un contexte négatif qui n'a pas effrayé les recruteurs lyonnais selon Mohamed Toubache-Ter. L'insider a affirmé sur X que l'OL avait tenté sa chance pour Werner. Néanmoins, cela a bloqué concernant le salaire du buteur.

Kasper Dolberg est une piste du Stade Rennais !!



Le club rennais observe avec attention sa situation à Anderlecht.



Par ailleurs, Timo Werner est bien ds le viseur du Stade Rennais.

Lyon s’est renseigné mais impossible à faire pr eux !! #OL #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 9, 2025

« Lyon s’est renseigné mais impossible à faire pour eux !! », a t-il posté sur le réseau social. De quoi offrir une voie royale à Rennes, autre club français intéressé par le joueur allemand de 29 ans. Timo Werner pourrait donc se relancer en Bretagne à l'image d'autres revanchards comme les ex-marseillais Rongier et Merlin ou l'ancien lensois Frankowski. L'échec de cette piste n'est pas plus mal pour les Lyonnais. Le profil de Werner est quasi identique à celui de Mikautadze. Lyon doit plutôt dénicher un attaquant de grande taille complémentaire du Géorgien et ainsi proposer une autre solution tactique à Paulo Fonseca.