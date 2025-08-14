Timo Werner à l’OL, ça va bouger

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Timo Werner a été proposé à l'Olympique Lyonnais, qui a dit non merci en voyant la feuille de paye de l'international allemand. Mais cela pourrait changer très vite.

Ancien grand espoir du football allemand, Timo Werner n’a jamais réussi à franchir le cap lui permettant de figurer parmi les meilleurs attaquants au monde. Sa vitesse a toujours fait des gros dégats, mais l’ailier révélé à Stuttgart puis à Leipzig s’est pris les pieds dans le tapis quand il a été attendu à Chelsea, et n’a pas réussi à relancer sa carrière ensuite. A 29 ans, il se cherche désormais un nouveau point de chute, ses deux derniers prêts à Tottenham n’ayant pas été convaincants, avec deux buts en 30 matchs de Premier League. Son efficacité n’a jamais été son point fort, mais il possède bien évidemment des qualités qui ont de quoi faire rêver des clubs de bonne facture. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais, annoncé comme un candidat possible à son arrivée cet été. C’est le RB Leipzig qui a fait la démarche de proposer son attaquant aux dirigeants lyonnais, histoire de faire comprendre que l’indemnité de transfert demandée ne serait pas trop élevée et collerait avec les finances rhodaniennes.

Werner va diviser son salaire

Mais c’est au niveau du salaire que le problème se situe, Timo Werner étant toujours sur des normes « Premier League » avec 900.000 euros par mois. Mais cela pourrait évoluer dans les derniers jours du mois d’août selon la presse allemande, qui évoque un effort nécessaire à faire pour le membre de la Mannschaft s’il veut se trouver un nouveau club. Courtisé par New York en MLS et plusieurs clubs allemands, Werner est pressenti pour faire une croix sur son salaire XXL afin de relancer sa carrière. Et dans ce cas, l’OL irait clairement aux renseignements pour tenter le coup et s’offrir un attaque de renom capable aussi de donner à nouveau du prestige au mercato lyonnais. Un pari osé, et certainement très difficile à réaliser, mais la presse allemande l’affirme, tout pourrait bien être relancé dans le dossier Werner dans les derniers jours du mois d’août.