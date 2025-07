Thomas Lemar, le gros coup de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A la recherche d'un joueur de qualité et d'expérience à moindre coût, l'Olympique Lyonnais a trouvé la perle rare avec Thomas Lemar. Le club rhodanien rêve de se l'offrir cet été.

L’Olympique Lyonnais va devoir trouver les bonnes pioches pour cet été, avec des ambitions élevées mais des moyens limitées. Il faudra néanmoins bien recruter pour renforcer l’équipe de Paulo Fonseca, sous peine de passer une vraie saison de galère dans le ventre mou de la Ligue 1. Et pour cela, l’OL cible un champion du monde français, disparu des radars ces dernières années. Il s’agit de Thomas Lemar, qui a encore deux ans de contrat avec l’Atlético, mais n’a jamais vraiment fait l’unanimité chez les Colchoneros. Avec son contrat en béton, l’ancien joueur de l’AS Monaco était quasiment impossible à vendre ces derniers temps. Mais désormais, il voit la fin de son bail approcher, puisque ce sera en 2027. A 29 ans, Lemar va donc devoir faire quelques sacrifices financiers s’il veut récupérer un peu de temps de jeu, car ce ne sera pas à l’Atlético de Madrid.

L'OL est très intéressé par Lemar

⚽ Al futbolista francés le quedan dos temporadas más de contrato con el Atlético. https://t.co/96jXFox3Z7 — AS Fútbol (@AS_Futbol) July 15, 2025

Il n’a pas joué une seule minute à la Coupe du monde des clubs, et n’a même pas totalisé 10 matchs sur la saison 2024-2025. Sa valeur est passée de 70 millions d’euros en 2018, à désormais 5 millions d’euros. Souvent gêné par les blessures, pas assez combattif aux yeux de Diego Simeone, qui a néanmoins toujours dit du bien de lui au niveau de l’état d’esprit, Thomas Lemar se bat aussi contre des blessures récurrentes qui l’ont souvent empêché d’enchainer les matchs. Selon AS, l’OL se propose de le relancer même si ce sera à un coût très réduit. Plus que le montant du transfert, c’est surtout son salaire copieux qui ne pourra pas être pris en charge, notamment en cas de prêt. Le journal espagnol affirme néanmoins que l’intérêt lyonnais, qui ne s’est pas encore concrétisé par une offre, est réel et prononcé, et pourrait apporter de l’expérience et de la qualité technique à l’effectif de Paulo Fonseca.