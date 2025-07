Thomas Lemar a zéro chance de signer à l'OL

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Désireux de se relancer après avoir acquis son maintien administratif en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais voulait s'offrir le joli coup Thomas Lemar. Mais les exigences salariales trop importantes du champion du monde 2018 ont rapidement éteint les ardeurs.

Au regard de la situation dans laquelle il se trouve, l'Olympique Lyonnais ne peut clairement pas se permettre d'aller chercher des joueurs coûteux. En ce sens, la direction sportive a bien compris les enjeux et s'est tournée vers Thomas Lemar, lequel avait l'avantage d'être une piste particulièrement abordable malgré son contrat courant jusqu'en juin 2027. Le champion du monde 2018 n'est plus du tout en odeur de sainteté à l'Atlético de Madrid, club qu'il a rejoint au moment du sacre de l'équipe de France en Russie. Toutefois, si cette piste avait tout l'air d'être une bonne pioche, elle ne devrait pas aboutir à un transfert lors de ce mercato estival.

Thomas Lemar ne pourra pas rejoindre l'OL

Tout juste sauvé au dernier moment par une réponse positive de la commission d'appel de la DNCG, l'Olympique Lyonnais ne peut clairement pas se permettre de faire des folies. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le club rhodanien n'aura pas l'occasion de signer Thomas Lemar malgré son fort intérêt. En cause, le salaire du joueur qui représente une charge beaucoup trop lourde pour les finances lyonnaises. Pour rappel, l'ancien Monégasque touche aujourd'hui un salaire de 3.2 ME/an, soit autant que des joueurs sur le départ comme Jordan Veretout et Georges Mikautadze. Un prêt n'est d'ailleurs pas non plus une option, indique le journaliste.

Quant à Thomas Lemar, sa préférence va clairement à un départ de l'Atlético de Madrid pour rester en Espagne. Désireux de retrouver du temps de jeu et des sensations, le gaucher privilégie l'intérêt de plusieurs clubs de Liga.