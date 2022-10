Thiago Mendes ruine l’OL, les chiffres ont parlé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Thiago Mendes a encore coûté un but ce vendredi soir face à Toulouse. Le bilan est impitoyable pour le Brésilien de l'OL.

Loin de la hiérarchie au milieu de terrain la saison passée, Thiago Mendes a vu sa pige en défense centrale se prolonger sous Peter Bosz. Si ses premières erreurs ont été mises sur le compte du temps d’adaptation à ce nouveau poste, les problèmes continuent pour le Brésilien. Il a beau avoir prolongé l’été dernier, l’ancien lillois n’a qu’un seul match référence, face au PSG. Pour le reste, cela continue de coûter très cher à l’OL, à l’image de sa relance ratée ce vendredi soir qui a permis à Toulouse d’égaliser au Groupama Stadium. Selon Stats Foot, il s’agit, depuis février dernier et son passage en défense, de sa 7e erreur coûtant un but à l’Olympique Lyonnais. Un total assez énorme et qui pénalise clairement la formation de Peter Bosz, malgré l’entêtement de l’entraineur néerlandais à continuer avec cette option défensive.