Thiago Almada vendu, l’argent sera pour l’OL ‍!

Par Guillaume Conte

Thiago Almada ne continuera pas à l'OL, puisqu'il est sur le point de rejoindre le Benfica Lisbonne, lui qui ne voulait pas rentrer à Botafogo. Lyon devrait tout de même empocher l'argent.

C’est un suspense d’un nouveau genre qui entoure certains transfert désormais, surtout quand John Textor est dans le coup. Après avoir juré que jamais le Benfica Lisbonne ne pourrait récupérer Thiago Almada, le club portugais est tout proche de trouver un accord pour le faire venir cet été. CNN annonce qu’un accord a été trouvé dans un deal forcément alambiqué quand on connait la situation des différents clubs d’Eagle Football, dont fait partir l'Olympique Lyonnais. Le Benfica va payer 28 millions d’euros pour récupérer 60 % des droits du joueur argentin, et valider ce transfert « prochainement » selon le média américain. Un montant copieux, qui laisse entrevoir une plus-value encore plus importante en cas de progression de Thiago Almada, avec la possibilité de récupérer jusqu’à une somme totale de 50 millions d’euros à l’avenir.

L'OL a récupéré les droits de Thiago Almada

Olympique Lyonnais 🇫🇷 aceptó la oferta de Benfica 🇵🇹 y venderá a Thiago Almada 🇦🇷.



La empresa Eagle Football Holdings 🇫🇷 recibirá €28M por el 60% del pase. #Fichajes



🗣️: @CNNPortugal. pic.twitter.com/JxTVouYsUn — Fútbol Fichajes (@FutbolFichajes) July 10, 2025

Les 40 % des droits du joueur qu’il reste continueront d’appartenir à Eagle Football, qui s’assure ainsi un suivi financier de la carrière de l’international argentin. Mais concernant les rentrées d’argent, si importantes pour l’Olympique Lyonnais actuellement, la presse brésilienne est claire. Si Almada n’était que prêté par Botafogo et devait en théorie rentrer au Brésil selon son contrat, les droits économiques ont été acquis par l’Olympique Lyonnais lors de son prêt en janvier dernier, et l’argent du transfert au Benfica Lisbonne ira dans les caisses du club rhodanien. Un mic-mac à suivre pour savoir si la somme ira réellement dans la trésorerie de l’OL, les choses étant rarement limpides avec John Textor.

Seule certitude : perdre Thiago Almada après avoir vendu Rayan Cherki est une mauvaise affaire sur le plan sportif, tant l’OL perd ses deux animateurs et techniciens en chef en vue de la saison prochaine. Dommage car les matchs internationaux disputés par l’Argentin au mois de juin laissaient apparaitre une belle progression qui avait de quoi faire saliver les supporters lyonnais.